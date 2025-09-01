Eccellenza. Buona la prima per la Messana, Cosimini: “Ecco le risposte che attendevo”

Nell'andata del turno di Coppa Italia superato il Giarre in trasferta per due reti a zero, Biondo e Franchi. Il mister: "Qualificazione non ancora decisa"

Il primo atto stagionale porta in dote una preziosa vittoria in ottica qualificazione. La Messana espugna il “Regionale” di Giarre giocando una gara molto positiva dal punto di vista della prestazione. La squadra di mister Cosimini costruisce tanto e si dimostra attenta in difesa concedendo davvero poco agli avversari. A decidere il match ci pensano due nuovi acquisti, l’esperto Biondo e bomber Franchi. Prossima settimana appuntamento al “Sorbello Stadium” per la gara di ritorno.

Così mister Giuseppe Cosimini dopo l’esordio: “Abbiamo fatto un buon primo tempo e una buona gara, ma oggi avremmo dovuto chiudere la qualificazione perché abbiamo avuto tante occasioni nella prima frazione. Sono soddisfatto e ho avuto le risposte che mi attendevo, va bene così. Voglio concentrarmi sul gruppo, chi è stato messo in campo ha dato il meglio di sé. Vanno fatti i complimenti ma non abbiamo fatto ancora nulla, continuiamo così. La qualificazione non è ancora decisa”.

Giarre – Messana 0-2

Dopo la lunga preparazione estiva, si inizia a fare sul serio. Esordio stagionale per la Messana che scende in campo al “Regionale” di Giarre per l’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Dopo il “double” della passata annata, il confermato mister Cosimini affronta il Giarre del tecnico Michele Campo con qualche defezione. Quattro, infatti, le assenze per la prima uscita stagionale. Non sono del match gli squalificati Tricamo e De Leon e gli infortunati Gonzalez e De Gaetano. Al netto delle assenze, la compagine giallorossa scende in campo secondo un 3-5-2 con Ferrara tra i pali, linea difensiva formata da Mazzola, Rizzo e Giorgetti. A centrocampo, sugli esterni, Bonasera e Fragapane con Biondo supportato da Gargiulo e De Jesus. In avanti coppia “pesante” formata da Cannavò e Franchi. La Messana parte forte e sblocca il match dopo appena tre minuti di gioco. Su calcio d’angolo di Gargiulo, è Biondo a trovare il colpo di testa vincente. Passano tre minuti e la difesa del Giarre riesce a salvare prima del tap-in di Franchi su assist di Cannavò. Al 12’ De Jesus serve proprio Franchi ma il tentativo termina sul fondo. Al 19’ bella parata di Cirnigliaro sul tiro a giro di Cannavò. Il Giarre si fa vedere solo al 25’ con una punizione di Santapaola che termina sul fondo. Al 33’ Franchi si mette in proprio saltando un avversario dal limite dell’aria ma calciando a lato con il sinistro. E’ l’ultima emozione della prima frazione che si chiude sul punteggio di 0-1.

Il Giarre inizia la ripresa con un altro piglio alla ricerca del pareggio. Dopo appena un minuto una mischia in area di rigore della Messana viene risolta da Ferrara sul primo palo. Al 12’, però, la Messana raddoppia: pallone perso dalla difesa locale con Biondo che imbuca per Franchi abile ad insaccare dopo aver superato Cirnigliaro. Un minuto dopo arriverebbe anche il tris con Gargiulo ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 23’ ripartenza fulminea della Messana con Franchi che serve Cannavò, il tiro da posizione defilata viene respinto in angolo. Al 27’ la gara si fa ancora più in salita per il Giarre che rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Montanaro, reo secondo il direttore di gara di un fallo su Ventra a palla lontana. I due tecnici danno fondo alle loro panchine ed il Giarre si fa rivedere dalle parti di Ferrara solo al 35’ con la girata di Brumat di poco a lato. Tre minuti dopo è Barbera, uno dei nuovi entrati, a farsi notare con un tiro centrale che Cirnigliaro blocca. Al 40’, dall’altra parte, ci prova Magro dal vertice dell’area di rigore ma Ferrara è attento e respinge. Di fatto si chiude qui il match con il triplice fischio che giunge dopo quattro minuti di recupero. Esordio vincente per la Messana che sbanca il “Regionale” con il punteggio di 0-2.

Tabellino

Giarre: Cirnigliaro; Caltabiano, Amante (40’ st Magro), Santapaola Pietro (13’ st Strano), Llama, Brumat, Mascara (9’ st Tornitore), Silipigni, Montanaro, Santapaola Giordano, Nania A disposizione: Tomaselli, Limina, Santoro, Ojeda Allenatore: Michele Campo

Messana: Ferrara, Bonasera (41’ st Sottile), Fragapane (21’ st Gazzè), Rizzo, Mazzola, Giorgetti, Biondo, Gargiulo (21’ st Ventra), Cannavò, De Jesus (32’ st Sciotto), Franchi (32’ st Barbera) A disposizione: La Rosa, Deodato, Catalfamo, Madia Allenatore: Giuseppe Cosimini

Arbitro: Lorenzo Motta di Siracusa

Assistenti: Angelo Gulisano e Davide Orazio Belfiore di Acireale

Marcatori: 3’ pt Biondo, 12’ st Franchi

Ammoniti: Rizzo (M), Strano (G), Magro (G)

Espulsi: Montanaro (G)

Recupero: 0 pt – 4’ st