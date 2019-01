Il Camaro cerca il pronto riscatto. Al "Despar" arriva il Marina di Ragusa

Match delicato quello di domani al "Despar Stadium" per gli uomini di Lucà. Il Camaro ospiterà il il Marina di Ragusa, compagine che occupa la testa della classifica al pari di Biancavilla e Palazzolo. Assente per infortunio Giovanni Cammaroto mentre per squalifica non farà parte del match Fabio Campo. Non ancora pronto, invece, il centravanti classe 2000 Antonino Costa, che prosegue nel proprio percorso di recupero.

Nell'unico precedente tra le due formazioni, quello del girone d'andata, fu un pirotecnico 3-3 con i neroverdi a pareggiare nel finale, sfiorando anche il colpo del ko con la traversa colpita da Cammaroto in pieno recupero. A dirigere l'incontro sarà Mario Picardi della sezione di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Alessio Angelo Boscarino della sezione di Siracusa e Filippo Luca Scannella della sezione di Caltanissetta.

Di seguito l'elenco dei ventuno calciatori convocati per il match di domani pomeriggio:

Portieri: Giovanni Forestieri, Lamin Sanneh.

Difensori: Alberto Cappello, Alberto Mondello, Daniele Morabito, Francesco Munafò, Daniele Pantano, Andrea Raffa.

Centrocampisti: Giovanni Arena, Letterio Cardia, Giovanni De Marco, Angelo Falcone, Simone Freni, Giovanni Ginagò, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto.

Attaccanti: Daniele D'Amico, Antonino De Luca, Giuseppe De Marco, Paolo Genovese, Marco Paludetti.