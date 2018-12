Camaro forza sette nel test con la Rappresentativa Provinciale Under 17

Grazie a Cardia, D'Amico, Paludetti, Genovese e De Luca il Camaro piega la resistenza della Rappresentativa Provinciale Under 17. L’amichevole, andata di scena presso il “Despar Stadium”, ha visto i neroverdi subito avanti con D'Amico, bravo a sfruttare il cross di Mondello. La formazione ospite, che schiera ben cinque elementi del Camaro tra i titolari (il portiere Forestieri, l'esterno Di Bella, il centrale difensivo Lo Presti, il centrocampista Capilli e l'attaccante Rando), reagisce e trova il pareggio con il colpo di testa vincente di Branca su angolo dalla sinistra. Poco dopo neroverdi ancora avanti con Cardia che dai 25 metri batte l’estremo difensore avversario. Il centrocampista si ripete al 28', quando con un perfetto destro a giro trova l'incrocio e completa la doppietta personale. Al 41' grande lancio di Arena per Ginagò, che al volo mette in mezzo per Paludetti, bravo ad agganciare e a calciare un potente rasoterra alle spalle del portiere per il quarto gol dei padroni di casa. Pochi minuti più tardi si chiude il primo tempo con il destro incrociato di D'Amico su perfetto cross di Genovese: punteggio sul 5-1.



Nella ripresa i due tecnici fanno ruotare gli uomini a disposizione e il Camaro trova il sesto gol al 10' con Genovese, che riceve da Munafò a centro area e inganna il portiere con una finta prima di insaccare. La settima e ultima rete di giornata arriva al 25' con De Luca che mette in rete su traversone dalla sinistra. Oggi ultima seduta di allenamento prima della pausa natalizia intanto, successo in mattinata per l’iniziativa “Natale Despar. Oltre un centinaio i bambini e i ragazzi della scuola calcio del Camaro scesi in campo sul terreno di gioco dell'impianto di via Polveriera in un clima di grande festa.



Una serie di partitelle, tra gol, sorrisi ed esultanze, ha caratterizzato la prima parte dell'evento, con i piccoli calciatori neroverdi a sfidarsi sotto lo sguardo attento dei propri istruttori. Al termine dell'attività sportiva, spazio alla cerimonia nel corso della quale la famiglia Fiorino ha voluto ribadire la propria vicinanza al mondo sportivo e giovanile donando tanti regalini natalizi a tutti i ragazzi presenti.