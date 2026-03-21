Sciame sismico nel Messinese, scossa con magnitudo 4.1 a Castel di Lucio

Dopo le scosse nelle Eolie nella notte, è stata registrata dalle 18.59 alle 19.26 di oggi in provincia di Messina

MESSINA – Dopo i terremoti nella notte nelle Isole Eolie, sciame sismico stasera nel Messinese. Il sito Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registra diverse scosse: dopo un’altra alle Isole Eolie alle 16.06, dalle 18.59 alle 19.26 lo sciame sismico in provincia di Messina. Diverse a Castel di Lucio ma ci sono state scosse anche a Mistretta e Pettineo.

Con magnitudo 4.1, la maggiore scossa si è registrata alle 19.04 a Castel di Lucio, 2 km a sud con profondità 26 km. L’ultima alle 19.26 di 2.0, a 4 km, con profondità 31 km.

Immagine dalla pagina Fb Terremoti e meteo in tempo reale