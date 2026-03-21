 Sciame sismico nel Messinese, scossa con magnitudo 4.1 a Castel di Lucio

Sciame sismico nel Messinese, scossa con magnitudo 4.1 a Castel di Lucio

Redazione

Sciame sismico nel Messinese, scossa con magnitudo 4.1 a Castel di Lucio

sabato 21 Marzo 2026 - 20:04

Dopo le scosse nelle Eolie nella notte, è stata registrata dalle 18.59 alle 19.26 di oggi in provincia di Messina

MESSINA – Dopo i terremoti nella notte nelle Isole Eolie, sciame sismico stasera nel Messinese. Il sito Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registra diverse scosse: dopo un’altra alle Isole Eolie alle 16.06, dalle 18.59 alle 19.26 lo sciame sismico in provincia di Messina. Diverse a Castel di Lucio ma ci sono state scosse anche a Mistretta e Pettineo.

Con magnitudo 4.1, la maggiore scossa si è registrata alle 19.04 a Castel di Lucio, 2 km a sud con profondità 26 km. L’ultima alle 19.26 di 2.0, a 4 km, con profondità 31 km.

Immagine dalla pagina Fb Terremoti e meteo in tempo reale

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Il trumpismo, le destre e la guerra globale permanente
Referendum giustizia del 22 e 23 marzo, a Messina attivate 253 sezioni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED