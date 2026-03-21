Minacce e insulti ad Antonella Russo, da Basile a Scurria solidarietà bipartisan

La candidata del centrosinistra riceve il giusto sostegno dai candidati sindaci Basile e Scurria, oltre che da Forza Italia, M5S, Cgil e Cisl Fp di Messina

MESSINA – “Esprimo sincera solidarietà alla candidata sindaca Antonella Russo per i gravi episodi di minacce e insulti ricevuti nelle ultime ore sui social network”. Così il candidato a sindaco di Messina, per Sud chiama Nord, Federico Basile.

Basile: “Gli attacchi personali e la violenza verbale non devono trovare spazio in campagna elettorale”

“A prescindere dalle differenze politiche, ogni candidato e ogni candidata ha il diritto di esprimere liberamente le proprie posizioni senza essere bersaglio di offese o intimidazioni. Gli attacchi personali e la violenza verbale non devono trovare spazio in una campagna elettorale che dovrebbe, invece, fondarsi sul rispetto, sul confronto delle idee e sulla partecipazione democratica. Colpire una donna con attacchi sessisti e denigratori è un segnale grave, che impoverisce il dibattito pubblico e allontana i cittadini dalla politica sana fatta di programmi e visione futura della città”, aggiunge Basile.

Scurria: “Respingiamo accuse, violenze verbali e strumentalizzazioni”

“Solidarietà ad Antonella Russo per gli attacchi ricevuti attraverso i social”. Lo dichiara a sua volta il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria dopo “aver appreso delle vergognose frasi indirizzate alla rappresentante del centrosinistra”. Esprimo vicinanza alla donna e alla professionista impegnata in politica per migliorare la città. Respingiamo accuse, violenze verbali e strumentalizzazioni. Raccapricciante che ci siano soggetti con idee antidemocratiche, sessiste e completamente distorte rispetto a quello che è la democrazia. Sebbene avversari in questa competizione elettorale, su certi temi non possiamo che condividere con Antonella Russo lo sdegno per certe misere azioni attuate dai soliti leoni da tastiera. Auguriamo alla candidata di centrosinistra una serena campagna elettorale”.

Barbera (Forza Italia): “Basta campagne d’odio”

“Minacce sessiste di inaudita violenza verbale e insulti sono da condannare, tenendo fermamente fuori dal dibattito politico attacchi personali e mistificazione dell’avversario. Bisogna abbassare i toni: tutto ciò è intollerabile. Pertanto esprimo la mia personale solidarietà e quella del Comitato cittadino di Forza Italia alla candidata sindaco del centrosinistra Antonella Russo, dopo i violenti insulti ricevuti sui social”. Lo afferma a sua volta il segretario cittadino di Forza Italia a Messina Antonio Barbera.

“Basta con le campagne d’odio – aggiunge – il confronto e il rispetto delle opinioni altrui sono il baricentro della democrazia e del rispetto. Alimentiamo le idee per la città e spegniamo l’odio. Non ci sono nemici ma interlocutori politici, ognuno nella sua rispettabile posizione partitica e di ideali”.

Dal M5S alla Cgil “no agli attacchi offensivi e intimidatori”

Dal Movimento Cinquestelle alla Cgil in tanti manifestano pure vicinanza alla candidata, che intanto valuta azioni legali. “Esprimiamo piena solidarietà ad Antonella Russo per gli attacchi offensivi e intimidatori ricevuti sui social nelle ultime ore”. Lo dichiarano Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, e Cristina Cannistrà, coordinatrice provinciale del M5S.

“Il dibattito politico deve restare sul terreno delle idee, dei programmi e delle proposte costruttive per la città. Le offese personali, i toni violenti e le espressioni degradanti, non appartengono alla cultura democratica e non possono trovare spazio nel confronto pubblico, tanto più quando assumono connotazioni sessiste o intimidatorie”.

“Condanniamo con fermezza ogni forma di odio e di violenza verbale, che contribuisce soltanto ad avvelenare il clima civile e ad allontanare i cittadini dalla partecipazione politica. Chi sceglie di impegnarsi per la propria comunità deve poterlo fare senza essere bersaglio di attacchi personali. Messina merita una campagna elettorale seria, rispettosa e all’altezza delle sfide che attendono la città. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a difendere i valori del rispetto, della legalità e della partecipazione democratica”, concludono i due esponenti pentastellati.

“Un segnale preoccupante di degrado del confronto civile”

La Cgil Messina e il Coordinamento Donne Cgil esprimono “piena vicinanza e solidarietà ad Antonella Russo per le gravi offese, minacce e attacchi sessisti subiti in queste ore. Si tratta di episodi inaccettabili che colpiscono non solo una candidata, ma l’intero spazio democratico e il diritto delle donne a partecipare pienamente alla vita politica e pubblica. Il linguaggio d’odio, la violenza verbale e le intimidazioni rappresentano un segnale preoccupante di degrado del confronto civile, che va contrastato con fermezza”.

Per la Cgil e il Coordinamento Donne – ribadiscono il segretario generale Pietro Patti e Marcella Magistro, segretaria confederale con delega alle politiche di genere – il confronto politico deve svolgersi nel merito delle idee, dei programmi e delle proposte per la città, senza scadere in attacchi personali e discriminatori, tanto più quando questi assumono una chiara matrice sessista”.

E ancora: “Come organizzazione sindacale impegnata quotidianamente nella difesa dei diritti, della dignità del lavoro e dell’uguaglianza di genere, riteniamo fondamentale che tutte le forze politiche e sociali condannino con decisione tali comportamenti, contribuendo a ristabilire un clima di rispetto e confronto democratico. Alla candidata Antonella Russo va la nostra solidarietà e il nostro incoraggiamento a proseguire il proprio impegno politico, nella convinzione che nessuna donna debba essere intimidita o messa a tacere per le proprie idee”.

La Cisl Fp: “La politica non sia terreno fertile per l’odio di genere”

“Esprimiamo solidarietà alla candidata sindaca Antonella Russo, vittima di commenti e insulti sessisti sulla propria pagina Facebook. La politica dovrebbe essere il luogo del confronto tra idee, non il terreno fertile per l’odio di genere. Il dissenso è un pilastro della democrazia, ma deve fermarsi dove iniziano l’offesa personale e il pregiudizio”. Lo dichiarano Giovanna Bicchieri, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica Messina, e Cettina Restuccia, responsabile del coordinamento donne della Cisl Fp Messina.

“Prova ad andare a Teheran” e “comunista di m…”: gli insulti fascistoidi e la necessità di un confronto aspro ma civile fra candididati

“Prova ad andare a Teheran” e “comunista di m…” sono i tipici insulti fascistoidi di leoni da tastiera ignoranti. Ma, al di là degli aspetti legali che l’avvocata Russo sta valutando, queste offese all’intelligenza possono rappresentare paradossalmente un’occasione. Un’opportunità di ribadire che il confronto fra candidati deve essere aspro e combattivo ma sempre civile e basato sui contenuti. Sarà pure una banalità ma è giusto rimarcarlo.