Eccellenza e Promozione, svelati i calendari delle messinesi

I campionati inizieranno il 15 settembre per terminare il 27 aprile, settimana prossima le sfide di ritorno dei primi turni di Coppa Italia

Il Comitato regionale siciliano ha diramato i calendari dei campionati di Eccellenza, due gironi, e di Promozione, quattro gironi. Si partirà con la prima di campionato nel weekend del 15 settembre e il termine della stagione regolare è fissato per il 27 aprile. Questo fine settimana spazio ai ritorni del primo turno di Coppa Italia.

Le squadre messinesi in Eccellenza sono state inserite nel girone B è sono la Jonica che disputerà le sfide in casa al Bucalo di Santa Teresa di Riva, la Nebros che giocherà al Comunale di Piraino, la Polisportiva Gioiosa con sede a Gioiosa Marea, il Rosmarino che ha indicato come campo di casa il “Fresina” si Sant’Agata di Militello e il Milazzo al “Marco Salmeri”.

Composto solo da società della provincia peloritana il girone B di Promozione dove ci sono anche le due squadre cittadine Atletico Messina e Messana, entrambe disputeranno gli incontri casalinghi a L’Ambiente Stadium, già Marullo di Bisconte.

Il girone B di Eccellenza

La Jonica come il Rosmarino esordiranno il 15 settembre in casa contro Real Siracusa Belvedere e Leonfortese. In trasferta invece giocheranno la Nebros, contro il Football Club Vittoria, e il Milazzo, contro Aci Sant’Antonio. In casa anche la Polisportiva Gioiosa contro il Città di Avola.

Le squadre che compongono il girone B. Città di Avola 2020, Città di Misterbianco, Football Club Vittoria, Imesi Atletico Catania, Jonica Fc, Leonfortese, Mazzarrone, Nebros, Modica, Polisportiva Gioiosa, Real Siracusa Belvedere, Rosmarino, Milazzo, Città Aci S. Antonio, Sport Club Palazzolo, Leonzio.

Il girone B di Promozione

Inizierà il casa il 15 settembre la Messana contro la Nuova Rinascita di Brolo, mentre sul campo del San Fratello Acquedolcese l’Atletico Messina.

Le squadre che compongono il girone B: Aluntina, Atletico Messina, Città di Galati, Città di Mistretta, Città di Villafranca, Messana 1966, Monforte San Giorgio, Nuova Rinascita, Orlandina, Polisportiva Sant’Alessio, Pro Mende, San Fratello Acquedolcese, Santangiolese, Valdinisi.

Articoli correlati