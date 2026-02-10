De Luca rivela: “Forza Italia voleva entrare in Giunta a Messina in cambio della Regione”

Il leader di Sud chiama Nord svela la proposta ricevuta dal suo delfino Danilo Lo Giudice per un "baratto" di assessorati
Forza Italia avrebbe proposto una scambio di assessorati a Sud chiama Nord. E più specificatamente: un posto in Giunta regionale per il partito di Cateno De Luca, in cambio di quattro assessori del centrodestra nella Giunta di Federico Basile. A rivelarlo è stato lo stesso leader di ScN, secondo il quale l’ambasciatore della proposta sarebbe stato il segretario di Forza Italia, Marcello Caruso, che avrebbe espressamente formulato a Danilo Lo Giudice, segretario regionale di Sud chiama Nord, “la richiesta di applicare un principio di reciprocità: voi entrate in giunta regionale e noi entriamo nella Giunta di Messina”.
Il retroscena politico è stato rivelato da Cateno De Luca in un’intervista pubblicata ieri dal quotidiano La Sicilia. De Luca è entrato nei particolari di quello che ha definito un “patto di non belligeranza” con la Giunta Schifani, firmato con scadenza dicembre 2025. In sostanza, niente “guerra” alla Regione in cambio di finanziamenti per Messina. “Poi – ha detto De Luca – avrei dovuto decidere se sposarci o lasciarci. E io ho preferito non sposarmi. Perché l’accordo che mi è stato offerto da Marcello Caruso era che Danilo Lo Giudice sarebbe entrato nella giunta di Schifani, ma in cambio 4 assessori del centrodestra sarebbero entrati in giunta a Messina, e questo non potevo accettarlo: sarebbe stato come riconsegnare la città nella mani del centrodestra, Genovese compreso, un ricatto”.
Caruso: “De Luca e Basile irresponsabili”
Le rivelazioni sono state però subito smentite dalla stesso Caruso che oggi, sempre sulle pagine del quotidiano “La Sicilia”, ha affermato di non aver mai fatto alcuna proposta a Cateno De Luca. “Anche volendo – ha detto Caruso – non ne avrei avuto i titoli”. “Credo che (De Luca, ndr) abbia la necessità – ha aggiunto il segretario regionale di Fi – di giustificare perché un sindaco si stia dimettendo proprio in un momento in cui c’è da affrontare una situazione catastrofica. De Luca e Basile dimostrano un’unica cosa: irresponsabilità…”.
La controreplica di De Luca
“Ringrazio Marcello Caruso – ha subito controreplicato De Luca – per avermi dato possibilità di precisare che il suo insignificante peso politico non gli avrebbe potuto consentire di formulare importanti proposte quali assessorati per la giunta regionale di Renato Schifani. Io non ho detto che Caruso, noto più come capo di gabinetto di Schifani che come segretario regionale di Forza Italia, mi ha proposto di entrare nella Giunta Schifani. Tale proposta rientra invece nel patto definito con il presidente Schifani a conclusione della fase di non belligeranza “sottoscritto” il 30 ottobre 2024 con scadenza dicembre 2025. Di questo e dei relativi dettagli ne parlerò stasera in diretta sui miei canali social alle ore 20 con Danilo Lo Giudice”, ha concluso il leader di Sud chiama Nord.
Rapporto strano quello di De Luca con FI.
Dopo le dichiarazioni di Matilde Siracusano sul patto della Madonnina oggi questa nuova rivelazione.
Non mi fa certo specie questo modo di di fare.
Rientrerebbe nella politica di FI che notoriamente pensa molto agli affari propri e molto me o a quelli dei siciliani.
Resta incomprensibile per me questo rapporto che vede sempre i figli di Berlusconi “fregati” da De Luca.
Rapporto complesso direi….chi sa quanto altro non ci è dato sapere.
I polli di Renzo….
anche il gruppo TNT era disposto ad entrare in giunta con Alan Ford vicesindaco, Bob Rock assessore alla cultura e il Conte Oliver al Bilancio, era quasi fatta ma De Luca non era d’accordo per Superciuk ai servizi sociali e non se ne è fatto nulla!
Buonasera, De Luca il peggio del peggio degli ultimi 70 anni a Messina come diceva la Sora Lella annamo bene annamo proprio bene 😂😂😂
De Luca non fa altro che dire cavolate pur di prendere voti, la verità è che ha fatto dimettere il sindaco di Messina per i propri interessi
Si. Ora che ci è stato svelato il retroscena ma che c’azzecca.? In Italia non a Messina questo modo di avvicinare “gli avversari” è vera moda. Ma poi cosa ci può interessare più di tanto un fatto del genere. Secondo me De Luca ha rifiutato perchè lo scambio non gli è parso conveniente. Semmai il ritardo con cui lo ha comunicato opportunisticamente rende il fatto sconveniente politicamente.
Non stupisce più niente di questa politica messinese che invece di lavorare per la collettiva lavorano per se stessi per posizionarsi nei migliori dei modi, usando gente mediocre e di passaggio nella vita che hanno un giorno di notorietà e poi niente, non mi stupisce niente di F.I. a Messina, partito locale nato in famiglia ma non hanno ringraziato Berlusconi altrimenti neanche consiglieri comunali diventavano. Per il resto il cittadino non conta, infatti fanno bene vanno tutti via da Messina città abbandonata a questi mediocri politici con vestito e cravatta.
COMPLIMENTI VIVISSIMI A CHI SCEGLIE LE FOTO A “CORREDO” DELL’ ARTICOLO….SONO PERFETTE😈, ESPRIM0NO IL SENSO CHE DE LUCA DA’ ,A CIÒ CHE DICE L’ARTICOLO😏🙄…..
CHE POI RILEGGEVO.🤔…UN RICATTO🙄…..COME SE LUI NON LI HA FATTI NEL SUO MANDATO ELETTORALE A MESSINA 😤….NE CITO UNO ,TRA LE MIRIADI….AVER IMPOSTO L’ ARISME PER IL RISANAMENTO AL CONSIGLIO COMUNALE O SI DIMETTEVA….ARISME DI CUI È SOCIO FONDATORE TRA L’ALTRO 😖……LA CITTÀ LUI LA DEVE CONSEGNARE A CHI PUÒ MANOVRARE, AFFINCHÉ LA SUA REGIA DIETRO LE QUINTE POSSA PROCEDERE COME DA CRONOPROGRAMMA……HA PREFERITO NON “SPOSARSI”🙄PERCHÉ IL MATRIMONIO NON S’ HA DA FARI SENZA “PUPI ,PUPARI ,CUMPARI E CUMMARI” DI DESTRA O SINISTRA ,PERCHE COSÌ HA DECISO IL LEADER DI SUD CHIAMA NORD ……COSÌ HA DETTO ,COSÌ SIA FATTO😏,QUESTO È UNO DEI TANTI “COMANDAMENTI “DI CATENO DE LUCA 😵💫 …..PROSSIMAMENTE EMULERA’ MOSE’, APRIRÀ LE ACQUE DELLO STRETTO PER CAMMINARCI SOPRA IN MODO TALE DA CONDURRE IL POPOLO MESSINESE ALLA SALVEZZA 🤥……ALLE PROSSIMA SUA “SUPER CAZZOLA” CHE MI TOCCHERÀ PURTROPPO LEGGERE 🙄