De Luca rivela: “Forza Italia voleva entrare in Giunta a Messina in cambio della Regione”

Il leader di Sud chiama Nord svela la proposta ricevuta dal suo delfino Danilo Lo Giudice per un "baratto" di assessorati

Forza Italia avrebbe proposto una scambio di assessorati a Sud chiama Nord. E più specificatamente: un posto in Giunta regionale per il partito di Cateno De Luca, in cambio di quattro assessori del centrodestra nella Giunta di Federico Basile. A rivelarlo è stato lo stesso leader di ScN, secondo il quale l’ambasciatore della proposta sarebbe stato il segretario di Forza Italia, Marcello Caruso, che avrebbe espressamente formulato a Danilo Lo Giudice, segretario regionale di Sud chiama Nord, “la richiesta di applicare un principio di reciprocità: voi entrate in giunta regionale e noi entriamo nella Giunta di Messina”.

Il retroscena politico è stato rivelato da Cateno De Luca in un’intervista pubblicata ieri dal quotidiano La Sicilia. De Luca è entrato nei particolari di quello che ha definito un “patto di non belligeranza” con la Giunta Schifani, firmato con scadenza dicembre 2025. In sostanza, niente “guerra” alla Regione in cambio di finanziamenti per Messina. “Poi – ha detto De Luca – avrei dovuto decidere se sposarci o lasciarci. E io ho preferito non sposarmi. Perché l’accordo che mi è stato offerto da Marcello Caruso era che Danilo Lo Giudice sarebbe entrato nella giunta di Schifani, ma in cambio 4 assessori del centrodestra sarebbero entrati in giunta a Messina, e questo non potevo accettarlo: sarebbe stato come riconsegnare la città nella mani del centrodestra, Genovese compreso, un ricatto”.

Caruso: “De Luca e Basile irresponsabili”

Le rivelazioni sono state però subito smentite dalla stesso Caruso che oggi, sempre sulle pagine del quotidiano “La Sicilia”, ha affermato di non aver mai fatto alcuna proposta a Cateno De Luca. “Anche volendo – ha detto Caruso – non ne avrei avuto i titoli”. “Credo che (De Luca, ndr) abbia la necessità – ha aggiunto il segretario regionale di Fi – di giustificare perché un sindaco si stia dimettendo proprio in un momento in cui c’è da affrontare una situazione catastrofica. De Luca e Basile dimostrano un’unica cosa: irresponsabilità…”.

La controreplica di De Luca

“Ringrazio Marcello Caruso – ha subito controreplicato De Luca – per avermi dato possibilità di precisare che il suo insignificante peso politico non gli avrebbe potuto consentire di formulare importanti proposte quali assessorati per la giunta regionale di Renato Schifani. Io non ho detto che Caruso, noto più come capo di gabinetto di Schifani che come segretario regionale di Forza Italia, mi ha proposto di entrare nella Giunta Schifani. Tale proposta rientra invece nel patto definito con il presidente Schifani a conclusione della fase di non belligeranza “sottoscritto” il 30 ottobre 2024 con scadenza dicembre 2025. Di questo e dei relativi dettagli ne parlerò stasera in diretta sui miei canali social alle ore 20 con Danilo Lo Giudice”, ha concluso il leader di Sud chiama Nord.