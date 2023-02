Eccellenza femminile. Jsl Women corsara sul campo della Vigor Montelepre - Tempostretto

Il tecnico Palmeri ha operato un turnover in vista della semifinale di Coppa, le neroverdi si sono comunque imposte per 7-0

BROLO – Terza vittoria di fila della Junior Sport Lab Women nel girone di ritorno del campionato di Eccellenza di calcio femminile. Nella 8ª giornata della stagione regolare, la squadra neroverde si è imposta sul campo della Vigor Montelepre con in punteggio di 7-0. Il tecnico Marco Palmeri ha operato un calibrato turnover nel corso del match con l’obiettivo di accrescere il minutaggio di tutte le atlete e, nel contempo, provare nuove soluzioni di gioco e tattiche.

Vigor Montelepre – Jsl Women 0-7

Il primo tempo è terminato con le ospiti in vantaggio per 4-0, grazie ai gol realizzati da: Elisa Sidoti, Elena Saraò, Alessandra Barone e Tania Calaiò. Copione similare nella ripresa, che ha visto andare a bersaglio, invece, Jacqueline Bilardi, Brunilde Anastasi e Ylenia Salerno. Buona la prestazione fornita dalla giovanissima Violante Parisi Raymo, che ha difeso con attenzione la porta, sfoderando alcuni efficaci interventi. In virtù di questi tre punti, la Junior Sport Lab Women è salita a quota 18, agguantando in testa il Marsala, che ha giocato e vinto (2-0) contro il Palermo, fuori classifica. Proprio le rosanero saranno il 12 marzo le avversarie di Sidoti e compagne, chiamate, però, prima al doppio impegno contro il Siracusa nella semifinale di Coppa Italia regionale.

Risultati e classifica

Risultati 8ª giornata.

Girone A: Don Bosco 2000-Gloria Città di San Cataldo 0-0; Palermo-Marsala 0-2; Vigor Montelepre 0-7.

Classifica: Marsala e JSL Women 18; Palermo 17; Gloria Città di San Cataldo 7; Don Bosco 2000 4; Vigor Montelepre 0.

Girone B: Vittoria Fc-Siracusa 0-3; Alpha Sport San Gregorio-Scicli 0-11; Ssd Unime-Catania 0-8.

Classifica: Catania 24; Siracusa 18; SSS Unime e Scicli 10; Alpha Sport San Gregorio 6; Vittoria Fc 0.

