Eccellenza femminile. Junior Sport Lab forza 10 contro Sport Palermo - Tempostretto

Rispettato il pronostico per la Jsl Women che supera 10-1 in trasferta la Sport Palermo. Sconfitta la Jsl Girls a Scicli per 4-2

Le formazioni della Junior Sport Lab impegnate nel campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile continuano un virtuoso cammino. Nella 4^ giornata, penultima d’andata della regular season, la JSL Women allenata da Marco Palmeri si è imposta per 10-1 in casa della Sport Palermo grazie ai gol messi a segno da Karima Nigito, autrice di una pregevole tripletta, Denise Merlino, Maria Rita Bertè, entrambe due volte a bersaglio, Francesca Amante, Erika Carollo e Ylenia Salerno. Successo già ipotecato nel primo tempo, chiuso sul punteggio di 4-0, poi, dopo l’intervallo, le neroverdi hanno impinguato il bottino. Da segnalare, gli esordi nella squadra maggiore delle giovanissime Sofia Catanzaro e Ilary Muschio.

Nel girone B, la JSL Girls è stata battuta (4-2) in trasferta dalla Cr Scicli. Per la compagine guidata in panchina da Alessio Giuffrè centri di Ylenia Cicirello e Chiara Venuto. Al di là della sconfitta, la prova è stata positiva, in perfetta linea con il progetto di crescita del vivaio portato avanti dal club presieduto da Francesco Caruso.

Risultati. Girone A: Marsala-Vigor Montelepre 5-2; Palermo-Giovanile Rocca 1-1; Sport Palermo-JSL Women 1-10. Classifica: Palermo* 8; JSL Women e Marsala 7; Giovanile Rocca 5; Vigor Montelepre 3; Sport Palermo 0. Prossimo turno: JSL Women-Marsala; Vigor Montelepre-Palermo; Giovanile Rocca-Sport Palermo.

Girone B: Cr Scicli-JSL Girls 4-2; Vittoria Fc-SSD Unime 1-7; Siracusa-Alpha Sport San Gregorio 8-0. Classifica: Siracusa 12; SSD Unime, Cr Scicli e JSL Girls* 6; Vittoria Fc e Alpha San Gregorio 0. Prossimo turno: JSL Girls-Siracusa; SSD Unime-Cr Scicli; Alpha Sport San Gregorio-Vittoria Fc. *squadre f.c.

Articoli correlati