Eccellenza femminile. La Jsl cerca il bis nella prima di ritorno in casa - Tempostretto

Le neroverdi hanno chiuso il girone di andata battendo la Don Bosco 2000 per 9-1. Sabato affronteranno il Gloria Città di San Cataldo in casa

BROLO – La Junior Sport Lab Women ha cominciato il girone di ritorno con una rotonda vittoria per 9-1 sul campo della Don Bosco 2000. Per la squadra neroverde, passata in svantaggio, sono andate a segno otto giocatrici diverse: Elisa Sidoti, Jacqueline Bilardi, autrice di una doppietta, Alessandra Barone, Tania Calaiò, Emilia Alibrio e Elena Saraò.

Archiviato questo successo e al termine di un’intensa settimana di allenamenti, la Jsl Women se la vedrà oggi (sabato 11 febbraio, ndr) in casa con il Gloria Città di San Cataldo, nella partita valida per la 7ª giornata del campionato di Eccellenza di calcio femminile, che inizierà, sul sintetico del “Comunale” di Brolo, alle ore 15:30.

La presentazione della sfida

Si tratterà di un probante test sullo stato di forma del gruppo, opposto ad un avversario da affrontare con grande concentrazione, come ha dichiarato alla vigilia il tecnico Marco Palmeri: “Veniamo da una buona prestazione in una gara che è stata meno agevole di quanto possa fare pensare il risultato finale, soprattutto nel primo tempo, quando le avversarie ci hanno messo in difficoltà. Poi le ragazze sono cresciute, andando più volte a rete. Dovremo ripeterci con il Gloria per non perdere punti per strada e difendere l’attuale seconda posizione. Ci attende un impegno complicato, perché loro sono migliorate quest’anno, come abbiamo già appurato all’andata. Sanno difendere bene e contrattaccare con efficacia. In più saranno molto motivate dopo il problema patito nel precedente match”. Arbitrerà il confronto la signora Ilaria Di Florio di Palermo.

Programma e classifica

Programma 7^ giornata Eccellenza femminile.

Girone A: JSL Women-Gloria Città di San Cataldo; Palermo-Don Bosco 2000; Marsala-Vigor Montelepre.

Classifica: Marsala 15; JSL Women 12; Gloria Città di San Cataldo 6; Don Bosco 2000 3; Vigor Montelepre 0.

Girone B: Santa Lucia-Alpha Sport San Gregorio; Scicli-Catania; Vittoria Fc-SSD Unime.

Classifica: Catania 18; Santa Lucia 12; SSD Unime 10; Scicli 7; Alpha Sport San Gregorio 6; Vittoria Fc 0.

