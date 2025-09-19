Eccellenza, la Messana studia le mosse per affrontare il Rosmarino

La sfida calcistica è in programma domani. Un derby provinciale tra neopromosse

Il campionato di quinta serie regala sorprese ai tifosi sin dall’inizio, con le squadre di Messina e dintorni che riescono a sottrarre punti ai grandi nomi del girone. Ottimo finora l’avvio di stagione della Messana, che dopo la qualificazione in Coppa ha continuato la sua striscia di risultati positivi ottenendo un importante pareggio in casa dell’Avola.

Tra le protagoniste della prima giornata figura anche il Rosmarino, partito con il piede giusto ancora una volta dopo le due promozioni di fila dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

La società granata, contro ogni aspettativa, è riuscita a battere il Vittoria per 2-1 grazie alle reti di Natale Gatto e Reda Medouani, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Giuseppe Insana.

La seconda giornata vedrà affrontarsi proprio Messana e Rosmarino sul campo del Sorbello Stadium domani sabato 20 settembre alle ore 14:30.

In vista di questo derby provinciale tra neopromosse, i padroni di casa, durante la riunione con il match analyst, hanno potuto rivedere nella sessione di ieri le azioni della prima giornata per studiare tutte le possibili migliorie tattiche.

L’allenatore Giuseppe Cosimini si dice fiducioso nel fatto che i suoi uomini possano entrare in campo con una sicurezza ancora maggiore rispetto alla precedente giornata, esortandoli tuttavia a migliorare la finalizzazione: «I ragazzi stanno concludendo molto bene un’importante settimana di lavoro. La partita di domenica scorsa da un lato ci dà la consapevolezza di essere una squadra importante, dall’altro c’è rammarico. L’importante è che abbiamo visto la squadra giocare con l’atteggiamento giusto, adesso però vogliamo i tre punti.»

Nel frattempo, la squadra studia anche il gioco dei prossimi avversari, abituati a rannicchiarsi in difesa, per poi tentare il contropiede calciando spesso anche dalla distanza.

Il tecnico dichiara al riguardo: «Sulla carta sembrava che il Vittoria dovesse avere una partita agevole, ma non è stato così. Contro una squadra che vince in inferiorità numerica non bisogna mai prenderla sottogamba, perché le vittorie non arrivano mai per caso. Giocheranno dietro la linea della palla e poi cercheranno di ripartire, ma noi dovremo essere pronti a ribattere colpo su colpo e cercare di imporre sempre il nostro gioco.»

Per il Rosmarino, rosa che vanta un’età media tra le più giovani del girone, ossia di 21 anni, l’impiego dei giocatori under non sembra affatto un problema, bensì un punto di forza.

Ad ogni modo, buona parte della compagine ospite è già nota a Cosimini, il quale ha intenzione di reagire schierando in campo la giusta combinazione tra gioventù ed esperienza: «Conosco Gatto, veterano della categoria, Maltese e diversi giocatori che ho allenato a livello giovanile, come Fabio Presti, Anthony Genovese e Vittorio Santoro, già avuto negli allievi nazionali del Messina. Anche noi cercheremo di stare dietro alle grandi del girone e dare fastidio a tutti, valorizzando al meglio i giovani che abbiamo.»

Salvo sorprese successive alla rifinitura di oggi, si prevede che la lista dei convocati rimanga invariata rispetto alla scorsa settimana, in quanto la squadra dovrà ancora attendere il recupero degli infortunati De Gaetano, Gonzalez e Madia. Ancora da valutare le condizioni di diversi elementi.

Riguardo la scelta della formazione titolare, non sembrano esserci dubbi sugli uomini di maggiore esperienza, quali Rizzo e Cannavò. Da capire se quest’ultimo verrà impiegato come punta o in posizione più arretrata, a sostegno di un’altra coppia d’attacco. Ipotesi probabile l’ingresso dal primo minuto di De Jesús, tra i migliori in campo contro l’Avola, mentre De Leon e Gargiulo si contendono un posto a centrocampo. Scalpita per il debutto stagionale in campionato anche Sottile, giovane di prospettiva impiegato di frequente nella scorsa annata.

Appuntamento a domani per scoprire in che modo la Messana tenterà di mettere un po’ di pepe contro un Rosmarino pieno di forze fresche.

Riccardo Giacoppo