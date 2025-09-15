Messana, il mister Cosimini: “Ci è mancato solo il gol”

Il commento dell'allenatore sul pareggio a reti inviolate con l'Avola

MESSINA – Terminano con il risultato di 0-0 i primi 90 minuti di campionato per Avola e Messana. Buon avvio di stagione per la società messinese, abile nel mantenere la porta inviolata in trasferta contro un Avola ancora più rinforzato rispetto alla precedente stagione. Nel post-partita, l’allenatore Giuseppe Cosimini manifesta orgoglio per la prestazione dei suoi giocatori: «Sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno fatto una grande gara. Siamo stati compatti e non abbiamo rischiato nulla».

Da correggere la freddezza sotto porta, che questa volta non è stata sufficiente per sbloccare il punteggio. Il tecnico dichiara aL riguardo: «Credo che nel secondo tempo siamo andati ancora più forti. Ci è mancato solo il gol con almeno 4 occasioni, ma sinceramente devo solo applaudire i ragazzi perché hanno fatto una partita stupenda contro una grande avversaria».

La squadra conta di entrare in campo nella prossima giornata con lo stesso atteggiamento manifestato nella giornata di ieri, il che non sarà facile contro un Rosmarino sempre più offensivo, tanto da debuttare in campionato sconfiggendo in casa il Vittoria per 2-1.

Occorrerà prepararsi al meglio per affrontare una squadra in grado di strappare tre punti a una delle favorite per la promozione diretta, cercando di mantenere la calma e la sicurezza impiegate contro una delle migliori difese del girone.

A seguito di questa prima giornata, Cosimini si mostra fiducioso: «Questo è un campionato difficile e si è visto anche dai risultati di oggi. Noi cercheremo sempre di imporre il nostro gioco, fermo restando che ogni partita ha sempre nuove insidie, e affronteremo il Rosmarino con umiltà e determinazione».

Per il pubblico del calcio messinese, il prossimo appuntamento con il campionato di quinta serie, al Sorbello Stadium, è fissato a sabato 20 settembre alle ore 14:30.

La partita

Difese e portieri protagonisti in un incontro equilibrato, caratterizzato da un buon numero di occasioni per entrambe le formazioni.

Dopo un inizio non esaltante, l’Avola domina sulla Messana nel primo tempo, sfiorando più volte la rete, prima con Ricca, vicino all’incrocio dalla distanza, poi con Rotella, che davanti al portiere Ferrara spreca clamorosamente un assist del nuovo acquisto tanto atteso, Flavio “Carioca” Dos Santos.

Nel secondo tempo la Messana migliora costantemente il proprio gioco e riesce a spingersi nella metà campo avversaria in diverse occasioni. Si rivela fondamentale soprattutto l’ingresso di De Leon, sempre abile nel trovare il compagno libero. Ottime anche le prove di Giuseppe Rizzo, ex Messina, e di Jorge De Jesús, autori di tiri insidiosi dalla distanza, ai quali il portiere avversario Santillo ha risposto con straordinari riflessi.

Se l’Avola era già noto per la solidità nella propria metà campo, ieri pomeriggio si è vista una Messana altrettanto ben schierata in campo, attenta a non concedere troppe occasioni pericolose agli avversari.

Questo ha consentito agli ospiti di guadagnarsi un punto prezioso in classifica contro una delle squadre più temibili del girone, nonostante alcuni dubbi sulle decisioni della terna arbitrale.

Riccardo Giacoppo