Eccellenza, pari per la Messana nel test con la Nuova Igea Virtus

Al D'Alcontres-Barone la formazione di mister Cosimini impatta sul 2-2 contro i giallorossi del Longano che militano nella categoria superiore

MESSINA – Secondo test pre-campionato per la Messana che, a poco meno di due settimane dall’esordio ufficiale contro il Giarre in Coppa Italia, impone il 2-2 alla Nuova Igea Virtus al “D’Alcontres-Barone”. Qualche giorno fa il gruppo di capitan Cannavò e compagni aveva piegato l’Ss Milazzo per tre reti a zero (Sottile, De Gaetano, Cannavò) nel test andato in scena al Sorbello Stadium di Bisconte.

I giallorossi rimangono dunque imbattuti in questa pre-season e contro compagini partecipanti al prossimo Girone I di Serie D. A Barcellona tre tempi da 30’ in cui mister Giuseppe Cosimini ha ruotato ben 25 elementi, ad eccezione di De Gaetano, Gazzè e Dell’Edera, entrambi ai box per infortunio. Di Cannavò il vantaggio della Messana prima della rimonta barcellonese firmata Ferrara – Samake. Sigillo finale per il 2-2 definitivo di De Leon.

La cronaca dell’allenamento congiunto

Test importante e di alto livello per la Messana, di scena allo stadio “D’Alcontres – Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. In vista dell’esordio stagionale contro il Giarre in Coppa Italia di Eccellenza, la squadra di mister Cosimini ha affrontato tre tempi da trenta minuti contro l’Igea Virtus, compagine che sarà impegnata nel girone I di Serie D. Inizio del match a ritmo basso a causa delle alte temperature. La prima occasione arriva al 18′ quando Bisogno calcia in diagonale sfiorando l’angolino di Ferrara. Risponde la Messana con De Leon al 22′ ma il tentativo viene respinto. In generale le due difese reggono molto bene e, nel finale di prima frazione, l’Igea Virtus si fa vedere con Squillace che calcia sul fondo mentre Cannavò allo scadere spedisce alto.

Sul punteggio di 0-0, riprende la gara con il secondo tempo da trenta minuti. Al 7′ grande occasione per la Messana con Biondo che, lanciato da Gargiulo, si presenta davanti a De Falco ma il portiere di casa è bravo a chiudere lo specchio della porta. Tre minuti dopo la girata di Di Mino termina sul fondo. Al 12′ la squadra di mister Cosimini passa in vantaggio: Franchi calcia da posizione defilata, il portiere respinge e Cannavó è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Si sblocca così il match che al 26′ vive una nuova emozione con il colpo di testa di Franchi che termina a lato non di molto. Nel finale di seconda frazione si fa rivedere De Leon con un tiro che sfiora il palo.

L’ultima frazione si apre con il pareggio dell’Igea Virtus grazie alla rete di Ferrara dopo tre minuti di gioco. Al 10′ la Messana si fa rivedere con la conclusione di Sciotto che impatta bene mq non trova lo specchio su punizione di De Leon. Due minuti più tardi i padroni di casa trovano il 2-1: splendida rete in rovesciata di Samake su calcio d’angolo. La Messana, però, non molla e chiude il match sul 2-2. Rete del pareggio frutto dell’ottimo scambio tra Barbera e De Leon con quest’ultimo che trova l’angolino.