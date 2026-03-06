Eccellenza, secondo derby stagionale tra Messana e Acquedolcese

Oggi la sfida allo stadio di Bisconte tra due squadre afflite da "pareggite"

Messana – Acquedolcese, valevole per la venticinquesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia, si gioca oggi al “Sorbello Stadium” di Bisconte alle 14.30.

Le due formazioni coinvolte in questo derby provinciale, giunto al secondo atto, ad ora non appaiono accomunate dalla sola provenienza, in quanto appartenenti entrambe all’area metropolitana di Messina, bensì dalla crisi di risultati, pur trovandosi ai lati opposti della classifica.

Si affronteranno, infatti, due squadre penalizzate dalla “pareggite” nel corso della stagione, avendo chiuso con il segno “X” ben 9 partite a testa. Malgrado ciò, resiste al quarto posto con 42 punti una Messana a secco di vittorie per cinque giornate consecutive, ma determinata a incidere maggiormente in attacco e a rimanere in zona playoff, con la volontà di non smantellare quanto costruito con Giuseppe Cosimini nella prima metà di stagione, né quanto proseguito dall’attuale tecnico Antonio Venuto fino all’ultima vittoria per 3-2 contro il Melilli. La società rappresentativa dei Comuni di Acquedolci e San Fratello occupa invece il terzultimo posto a quota 18, con 7 punti in più rispetto alla Leonfortese, tuttora il fanalino di coda. La speranza dei biancoverdi è dunque quella di evitare la retrocessione diretta in Promozione Sicilia, mantenendosi almeno in zona playout.

Nelle settimane più recenti, i giallorossi non hanno ottenuto i risultati sperati per motivi non sempre imputabili a errori durante l’impostazione delle azioni o in fase di non possesso. Infortuni, traverse piene, salvataggi di difficile esecuzione da parte dei portieri o dei difensori avversari hanno spesso vanificato gli sforzi dei peloritani. Ad ogni modo, non per questo la Messana ha impiegato le proprie energie a vuoto e, anzi, il gioco espresso dalla squadra funziona soprattutto nello sfondamento dalle fasce e sulle palle inattive, benché in fase di conclusione siano ancora possibili dei miglioramenti.

Discorso diverso per l’Acquedolcese, sconfitta per tre volte di fila nelle ultime tre giornate, andando a segno una volta sola e subendo ben 10 reti, di cui ben 7 solo nel primo tempo. Dopo il derby cittadino, terminato per 0-2 a favore della Nebros, sono arrivati i due risultati più pesanti di tutta l’annata, ovvero il 4-1 del Niscemi, già sicuro dei tre punti all’intervallo, e la batosta casalinga per 0-4 contro il Vittoria. Biancoverdi in netta difficoltà soprattutto sul piano difensivo, incorrendo spesso in errori di marcatura e perdite del possesso palla, anche nella propria metà campo.

Gli avversari avranno dunque l’obiettivo di sbloccarsi da questo periodo negativo e di tornare alla condizione del 16 novembre, giorno del precedente dell’andata. A centrare per primo la rete, grazie anche a una deviazione, era stato il centrocampista Jorge Emilio “Papito” De Jesus, attualmente al Melfi in Eccellenza Basilicata. Nella seconda frazione di gioco, la Messana non ha poi mantenuto il vantaggio, sprecando diverse volte la possibilità di aumentare lo scarto e perdendo troppi duelli come quello aereo sul quale l’Acquedolcese ha ottenuto la rete dell’1-1 definitivo. A staccare altissimo di testa e battere l’incolpevole Ferrara era stato Gian Marco Distefano, noto ai tifosi messinesi anche per la sua militanza nel Messina in Serie C.

Il mister Antonio Venuto (nella foto dalla pagina Fb della Messana) potrà contare nuovamente su Biondo e Giorgetti, recuperati dai rispettivi infortuni, come anche su Bona, guarito dall’influenza, mentre invece rimangono ai box Sciotto, Gargiulo, Tricamo e Catalfamo.

Giorgetti potrebbe tornare subito nel probabile undici titolare, formando con Mazzola e Della Guardia la terna difensiva a supporto di Ferrara. Pare certa la presenza a centrocampo di Rizzo e dell’under Pannitteri, mentre invece il terzo posto sulla linea mediana è conteso da Gazzè e Biondo, con il primo in vantaggio. Verso la conferma Fragapane e Agolli sulle fasce, così come la coppia d’attacco Cannavò – Genovese, già presente dal primo minuto domenica scorsa contro il Modica.

Riccardo Giacoppo