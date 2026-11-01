Eccellenza. Vincono Messina e Messana Riviera, cadono Acireale e Melilli

I risultati dell'8ª giornata in Eccellenza e la nuova classifica del girone B siciliano
Il Messina passa dal primo all’ultimo posto e mette in campo una reazione rabbiosa conquistando la vittoria, la prima al Celeste, e annulla la penalizzazione ma sarebbe capolista a 20 punti guardando solo il risultato del campo. Si ferma l’Acireale che ne prende quattro dallo Scordia, mentre la nuova capolista è il Niscemi che supera 3-1 in casa il Palazzolo.
Derby messinese tra Nebros e Messana Riviera che si risolve in favore degli uomini di Cosimini che passano per una rete a zero segnata da Ventra al 92′. La Jonica perdeva in casa della Leonzio ma la ribalta momentaneamente sull’1-2 con la doppietta di Muller salvo farsi riacciuffare e la sfida termina due pari. Pareggio anche tra Viagrande e Athletic Gioiosa con gli ospiti in vantaggio con Gorobsov ad inizio ripresa che subiscono nel finale la rete del pareggio. Ancora in corso la sfida tra Giarre e Vittoria.
Risultati Eccellenza 8ª giornata
Gymnica Scordia – Acireale 4-1
Leonzio – Jonica 2-2
Viagrande – Athletic Gioiosa 1-1
Melilli – Augusta 1-4
Messina – Mazzarrone 1-0
Nebros – Messana Riviera 0-1
Niscemi – Palazzolo 3-1
Giarre – Vittoria (inizio alle ore 17:30)
Classifica girone B
Niscemi 19
Acireale 16
Mazzarrone 15
Athletic Gioiosa 14
Messana Riviera 14
Nebros 12
Gymnica Scordia 12
Giarre*, Melilli, Jonica Fc 8
Vittoria* 7
Leonzio, Augusta 6
Palazzolo 4
Atletico Viagrande 4
Acr Messina 1900 0 (-20)
*una partita in meno