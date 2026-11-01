Eccellenza. Vincono Messina e Messana Riviera, cadono Acireale e Melilli

I risultati dell'8ª giornata in Eccellenza e la nuova classifica del girone B siciliano

Il Messina passa dal primo all’ultimo posto e mette in campo una reazione rabbiosa conquistando la vittoria, la prima al Celeste, e annulla la penalizzazione ma sarebbe capolista a 20 punti guardando solo il risultato del campo. Si ferma l’Acireale che ne prende quattro dallo Scordia, mentre la nuova capolista è il Niscemi che supera 3-1 in casa il Palazzolo.

Derby messinese tra Nebros e Messana Riviera che si risolve in favore degli uomini di Cosimini che passano per una rete a zero segnata da Ventra al 92′. La Jonica perdeva in casa della Leonzio ma la ribalta momentaneamente sull’1-2 con la doppietta di Muller salvo farsi riacciuffare e la sfida termina due pari. Pareggio anche tra Viagrande e Athletic Gioiosa con gli ospiti in vantaggio con Gorobsov ad inizio ripresa che subiscono nel finale la rete del pareggio. Ancora in corso la sfida tra Giarre e Vittoria.

Risultati Eccellenza 8ª giornata

Gymnica Scordia – Acireale 4-1

Leonzio – Jonica 2-2

Viagrande – Athletic Gioiosa 1-1

Melilli – Augusta 1-4

Messina – Mazzarrone 1-0

Nebros – Messana Riviera 0-1

Niscemi – Palazzolo 3-1

Giarre – Vittoria (inizio alle ore 17:30)

Classifica girone B

Niscemi 19

Acireale 16

Mazzarrone 15

Athletic Gioiosa 14

Messana Riviera 14

Nebros 12

Gymnica Scordia 12

Giarre*, Melilli, Jonica Fc 8

Vittoria* 7

Leonzio, Augusta 6

Palazzolo 4

Atletico Viagrande 4

Acr Messina 1900 0 (-20)

*una partita in meno