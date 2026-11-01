Messina, la proposta: “Abbonamenti Atm agevolati per le persone con disabilità”

L'idea del consigliere Caliri ha ottenuto il voto unanime in Prima Commissione. Ora la parola passa al Consiglio della IV Circoscrizione

MESSINA – Agevolazioni sugli abbonamenti Atm per le persone con disabilità, in modo da rendere il trasporto pubblico più accessibile e sostenere l’autonomia negli spostamenti quotidiani. È l’obiettivo della proposta di deliberazione presentata dal consigliere della IV Circoscrizione Daniele Caliri, discussa il 20 ottobre in Prima Commissione consiliare, presieduta da Domenico Gabriele Ferrante, e approvata all’unanimità dei presenti.

“L’iniziativa punta ad avviare un percorso per ridurre gli ostacoli economici all’utilizzo del trasporto pubblico locale. Raggiungere il luogo di lavoro o di studio, accedere ai servizi sanitari e partecipare alla vita sociale sono esigenze quotidiane alle quali una città accessibile deve saper dare risposte concrete”, viene evidenziato in una nota.

Atm e disabilità, “con questa proposta vogliamo portare il tema all’attenzione delle istituzioni”

“L’autonomia passa anche dalla possibilità di scegliere come spostarsi e di poter sostenere il costo degli spostamenti – dichiara Daniele Caliri –. Un abbonamento agevolato può rappresentare un aiuto concreto per le persone con disabilità e per le loro famiglie, favorendo l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita della città. Con questa proposta vogliamo portare il tema all’attenzione delle istituzioni competenti e avviare un percorso che produca risultati. Ringrazio i componenti della Commissione per il sostegno unanime: una condivisione che rafforza il valore dell’iniziativa”.

La proposta si muove nella direzione indicata dall’articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina gli interventi di Regioni e Comuni per consentire alle persone con disabilità di muoversi liberamente sul territorio e usufruire dei servizi di trasporto collettivo. Un riferimento particolarmente pertinente è inoltre la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18: l’articolo 9 riguarda l’accessibilità, anche ai trasporti, mentre l’articolo 20 prevede misure per favorire la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile e a costi accessibili.

“Il voto unanime in Commissione costituisce un primo passaggio istituzionale. La proposta dovrà ora essere sottoposta al voto definitivo del Consiglio della IV Circoscrizione, per proseguire il percorso finalizzato all’introduzione delle agevolazioni”, viene specificato. Il tutto prima di passare al vaglio della giunta Basile e dei vertici di Atm.