 Ecco cosa prevedono i lavori alla centrale idrica. Messina avrà 25 litri al secondo in più

Ecco cosa prevedono i lavori alla centrale idrica. Messina avrà 25 litri al secondo in più

Redazione

Ecco cosa prevedono i lavori alla centrale idrica. Messina avrà 25 litri al secondo in più

mercoledì 08 Aprile 2026 - 14:05

Sono previsti tra le 10 e le 20 di domenica 12 aprile e comporteranno una riduzione idrica lunedì 13 aprile

Tavolo tecnico questa mattina nella sede dell’Amam per pianificare in dettaglio gli interventi che domenica 12 aprile verranno eseguiti simultaneamente nella Centrale di captazione e adduzione gestita da Amam in località Torrerossa.

Accertato l’arrivo di tutti i pezzi necessari per le riparazioni urgenti, saranno tre gli interventi manutentivi straordinari nella Centrale di pompaggio che saranno realizzati in contemporanea durante le 10 ore stimate tra le 10 e le 20 di domenica prossima.

Verranno eseguite le riparazioni urgenti su due pompe di spinta con la revisione dei sistemi elettromeccanici di funzionamento e sostituzione in sicurezza dei cavi di alimentazione di una terza pompa sommersa, nel Pozzo 2 dell’impianto di Torrerossa.

Questo triplice intervento avrà anche l’effetto di efficientare il sistema di captazione e adduzione alla partenza, consentirà il mantenimento in efficienza operativa ed estenderà la durata degli impianti, garantendo al contempo la capacità di maggiore spinta e dunque di afflusso idrico da Fiumefreddo verso la Rete idrica cittadina e il recupero di circa 10-15/litri di acqua al secondo verso la città di Messina.

Nel medesimo lasso di tempo, una ulteriore squadra di tecnici interverrà sempre lungo la condotta adduttrice di Fiumefreddo per eseguire la riparazione di due perdite, riscontrate in località Filti e Zappulla (nella zona di Calatabiano), individuate nel corso dell’attività di ordinario monitoraggio e manutenzione degli impianti in gestione Amam e il cui ripristino consentirà di poter recuperare ulteriori 10-15/litri di acqua al secondo verso la rete idrica di Messina.

Infine, sempre lungo l’adduttrice principale che approvvigiona la nostra città, a Pezzolo i tecnici ripareranno uno sfiato, ovvero uno di quei piccoli impianti che contribuiscono a eliminare l’aria presente nelle condotte e a garantire un flusso idrico regolare, con riduzione dei costi di manutenzione, prevenzione di possibili ammaloramenti degli impianti di rete e anche la continuità del servizio e la massima capacità di viaggio dell’acqua.

Il bilancio in termini di riparazione ed efficientamento dell’adduzione, che si attende dunque dagli interventi mirati pianificati da Amam, consentirà di recuperare complessivamente circa 20-30 litri di acqua al secondo e una maggiore longevità operativa dell’infrastruttura.

Nel prossimo tavolo, i tecnici valuteranno gli eventuali ulteriori interventi in città che potrebbero farsi nell’arco delle 10 ore previste dai lavori a Torrerossa e lungo la condotta di Fiumefreddo.

In via di completamento anche il piano di supporto alla popolazione di Amam, di cui sarà resa costante comunicazione, come previsto e annunciato ad hoc.

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