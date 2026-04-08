Messina. Emergenza senzatetto in via Magazzini Generali: l’esposto dei residenti

Degrado e insicurezza nel centro di Messina: "Persone costrette a dormire all’addiaccio in condizioni igieniche precarie"

Un grido d’aiuto e di denuncia arriva dai condòmini di via Magazzini Generali 3, isolato 290/A. Hanno presentato un esposto per segnalare una situazione di grave marginalità sociale che si consuma sotto le loro finestre.

I firmatari della segnalazione rappresentano che “sul marciapiede in corrispondenza dell’isolato, ogni notte stazionano delle persone che dormono all’aperto”.

La descrizione del disagio

Il documento descrive nel dettaglio le scene di quotidiana sofferenza a cui i residenti assistono. In particolare, lungo la via Magazzini Generali, ad angolo con la via Natoli, proprio accanto ai carrellati dei rifiuti, “giace a terra un giovane uomo, probabilmente di origine africana, che verosimilmente sarebbe affetto da patologia psichiatrica, atteso che è stato notato più volte parlare da solo”.

La situazione, oltre al profilo umano, presenta criticità legate al decoro pubblico e alla convivenza: “lo stesso è stato visto più volte espletare i propri bisogni fisiologici pubblicamente in strada”. Su questo punto, gli abitanti dello stabile manifestano preoccupazione, evidenziando che “nel palazzo abitano anche famiglie con figli piccoli e la vista dell’uomo che espleta i propri bisogni in pubblico è contraria a ogni forma di decenza”.

Accanto a questo giovane, lungo il lato di via Natoli, “dorme per terra un altro uomo, su un giaciglio improvvisato con del cartone”.

Un appello per la dignità umana

Nell’esposto, i cittadini non si limitano alla protesta, ma pongono l’accento sulla violazione dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. Tale contesto, scrivono, “costituisce una situazione di grave disagio per coloro che bivaccano in strada, che lede gravemente la dignità umana di queste persone, senza ombra di dubbio bisognose di cure appropriate, di assistenza, ma soprattutto di una sistemazione”.

I timori per l’incolumità dei senzatetto sono cresciuti durante il recente maltempo. I residenti ricordano infatti che “in occasione dei gravi eventi atmosferici delle scorse settimane, queste persone hanno corso un grave rischio per la loro incolumità, trascorrendo le notti all’addiaccio”.

Le richieste alle istituzioni

La persistenza di questa condizione determina “non solo uno stato di degrado e di compromissione delle condizioni igieniche e del decoro di una strada del centro città, ma anche una grave violazione dei diritti dei bambini”.

Per tali ragioni, i firmatari chiedono formalmente “l’adozione di provvedimenti risolutivi della problematica segnalata”. L’appello conclusivo è rivolto alla sensibilità delle autorità affinché si intervenga con misure “dirette a garantire una sistemazione dignitosa e assicurare un’adeguata assistenza”.