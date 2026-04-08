Torre Faro ha un nuovo lungomare: il marciapiede allargato diventa ciclopedonale VIDEO

Il percorso è stato allungato dalla via Circuito alla via Palazzo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Torre Faro ha un nuovo lungomare. Il marciapiede di via Circuito è diventato ciclopedonale. E’ stato allargato ma anche allungato. Ora il percorso promiscuo per pedoni e ciclisti prosegue fino alla via Palazzo. Si potrà quindi passeggiare o pedalare ammirando lo Stretto.

La pista ciclopedonale “Laguna di Capo Peloro”

Inoltre i lavori proseguono anche sul lato opposto di via Circuito, dove si sta realizzando il prolungamento della pista ciclabile “Laguna di Capo Peloro”. Il percorso ciclopedonale di circa 4 km parte dalla via Lago Grande, a Ganzirri, e arriva fino al villaggio di Torre Faro.

Vedi qui la galleria fotografica