Torre Faro ha un nuovo lungomare: il marciapiede allargato diventa ciclopedonale VIDEO

Il percorso è stato allungato dalla via Circuito alla via Palazzo
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Torre Faro ha un nuovo lungomare. Il marciapiede di via Circuito è diventato ciclopedonale. E’ stato allargato ma anche allungato. Ora il percorso promiscuo per pedoni e ciclisti prosegue fino alla via Palazzo. Si potrà quindi passeggiare o pedalare ammirando lo Stretto.
La pista ciclopedonale “Laguna di Capo Peloro”
Inoltre i lavori proseguono anche sul lato opposto di via Circuito, dove si sta realizzando il prolungamento della pista ciclabile “Laguna di Capo Peloro”. Il percorso ciclopedonale di circa 4 km parte dalla via Lago Grande, a Ganzirri, e arriva fino al villaggio di Torre Faro.
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Che bello, lo hanno “allargato” anche agli esseri umani e non solamente alle biciclette! Ed io che credevo fosse un’altra pista ciclabile per migliorare la città e farla salire nella graduatoria delle città efficienti!
Un lungo mare mozzafiato, qualcosa di incredibilmente bello, spettacolare e sorprendente ogni volta che lo vedi …tra i migliori al mondo!!!