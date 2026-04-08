 Torre Faro ha un nuovo lungomare: il marciapiede allargato diventa ciclopedonale VIDEO

Torre Faro ha un nuovo lungomare: il marciapiede allargato diventa ciclopedonale VIDEO

Silvia De Domenico

Torre Faro ha un nuovo lungomare: il marciapiede allargato diventa ciclopedonale VIDEO

mercoledì 08 Aprile 2026 - 13:15

Il percorso è stato allungato dalla via Circuito alla via Palazzo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Torre Faro ha un nuovo lungomare. Il marciapiede di via Circuito è diventato ciclopedonale. E’ stato allargato ma anche allungato. Ora il percorso promiscuo per pedoni e ciclisti prosegue fino alla via Palazzo. Si potrà quindi passeggiare o pedalare ammirando lo Stretto.

pista ciclabile torre faro

La pista ciclopedonale “Laguna di Capo Peloro”

Inoltre i lavori proseguono anche sul lato opposto di via Circuito, dove si sta realizzando il prolungamento della pista ciclabile “Laguna di Capo Peloro”. Il percorso ciclopedonale di circa 4 km parte dalla via Lago Grande, a Ganzirri, e arriva fino al villaggio di Torre Faro.

Vedi qui la galleria fotografica

pista ciclabile torre faro
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2 commenti

  1. Marcella Millimaggi 8 Aprile 2026 13:46

    Che bello, lo hanno “allargato” anche agli esseri umani e non solamente alle biciclette! Ed io che credevo fosse un’altra pista ciclabile per migliorare la città e farla salire nella graduatoria delle città efficienti!

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  2. Antonio Bagnato 8 Aprile 2026 13:57

    Un lungo mare mozzafiato, qualcosa di incredibilmente bello, spettacolare e sorprendente ogni volta che lo vedi …tra i migliori al mondo!!!

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