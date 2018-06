Dal 14 TaoFilmFest: direttori artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte

Superato lo scoglio del ricorso al Tar, rigettato nei giorni scorsi (anche se l’Associazione Codici ha già annunciato appello al Cga) si terrà dal 14 al 20 luglio 2018 la sessantaquattresima edizione del Taormina FilmFest, da quest'anno con la direzione artistica di Silvia Bizio e di Gianvito Casadonte, prodotto e organizzato da Videobank.

Nelle intenzioni dell'organizzatore Lino Chiechio, “sarà un festival più rivolto ai giovani, ma soprattutto più vicino alla città di Taormina, con l'intento di rendere questo storico festival un evento più popolare e più vicino ai cittadini e ai turisti, con un maggiore coinvolgimento delle associazioni e delle attività commerciali locali. Un evento che porterà le star ospiti in mezzo alla città, per incontrare direttamente il pubblico, seguendo l'idea del nuovo Sindaco Mauro Bolognari, sensibile ai temi culturali e alla partecipazione della città. Ringraziamo inoltre per la collaborazione e l'impegno profusi per la realizzazione del festival, il Presidente della Regione Sicilia, Lello Musumeci e l'Assessore al Turismo, Sandro Pappalardo”.

“Videobank si è fortemente impegnata economicamente - sottolinea Maria Guardia Pappalardo, amministratore unico di Videobank – per rendere possibile questa edizione del festival, completamente sovvenzionata dall’azienda nell’ottica di un investimento che 'guarda avanti', già alla prossima edizione, che sarà sempre prodotta da noi, m con una tempistica adeguata”.

“Sono felice – dichiara la direttrice artistica Silvia Bizio, giornalista di Repubblica - di condividere con Gianvito Casadonte la direzione artistica del Taormina Film Fest, un festival che ho seguito anche in passato portando nel prestigioso Teatro Greco ospiti come Robert De Niro, Colin Firth, Michael Douglas, Jessica Lange, Oliver Stone, per citarne solo alcuni. Siamo fieri dell’impegno di Videobank e grati della fiducia di Lino Chiechio nei nostri confronti. Siamo certi che, con la nostra professionalità ed esperienza nel mondo del cinema, potremo riportare Taormina al rispetto che merita nel panorama dei festival internazionali”.

“Sono onorato – sottolinea Gianvito Casadonte, Sovrintendente del Teatro Politeama di Catanzaro, Direttore del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, del Premio Rotella a Venezia e che ha portato e premiato in Italia star del calibro di Al Pacino, Johnny Depp, Mel Gibson, Tim Roth e George Clooney - dell'incarico affidato a me e Silvia Bizio. Sarà un'edizione 'di passaggio', ma creeremo comunque delle suggestioni per il pubblico e lavoreremo per riportare nella magnifica cornice del Teatro Greco di Taormina le star del grande Cinema nazionale e internazionale”.