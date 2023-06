Educazione ambientale. Milazzo e S. Teresa alla finale del Green Game

L’I.I.S. “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa di Riva e l’I.T.T.S. “Ettore Majorana” di Milazzo hanno preso parte alla finale del Green Game

ROMA – Dal messinese a Roma per partecipare alla finale nazionale del “Green Game”. L’evento, che punta a favorire lo sviluppo di una cultura del riciclo e del rispetto dell’ambiente, ha visto la presenza dell’I.I.S. “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa di Riva e dell’I.T.T.S. “Ettore Majorana” di Milazzo che hanno registrato ottimi risultati.

Il progetto è stato promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi organici (BIOREPACK), in alluminio (CIAL), carta e cartone (COMIECO), plastica (COREPLA), vetro (COREVE) e acciaio (RICREA). Sono stati oltre 40.000 gli studenti coinvolti, con la partecipazione di 185 Istituti Secondari di II grado da tutta l’Italia.

Alla finale hanno presenziato i formatori ufficiali del Green Game, Alvin Crescini e Stefano Leva e i referenti dei Consorzi Gennaro Galdo per Cial, Claudia Rossi per Comieco, Eleonora Brionne per Corepla, Elena Ferrari per Coreve e Roccandrea Iascone per Ricrea. Presenti anche il Dirigente Comunicazione Istituzionale e coordinamento informativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Domenico Repetto e il Vice-Presidente dell’VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici Francesco Battistoni.