Maltempo a Lipari, case allagate e auto bloccate nel fango dopo il violento temporale di stanotte

Vigili del fuoco al lavoro per aiutare la popolazione. Esondati due torrenti, strade invase da fango e detriti

LIPARI – Una mattina difficile dopo una notte complicata, quella vissuta da Lipari, isola su cui si è abbattuto un violento temporale nelle scorse ore. Fiumi di fango hanno invaso le strade, mentre i torrenti Ponte e Valle sono esondati, portando detriti fino al mare. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere gli automobilisti. Decine di case sono alle prese con allagamenti e diverse auto e mezzi a due ruote sono impanate nella zona del porto di Sottomonastero. Su Instagram diverse pagine come “Eolie in foto” stanno documentando la situazione con video, reel, stories e istantanee.