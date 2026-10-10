 Maltempo a Lipari, case allagate e auto bloccate nel fango dopo il violento temporale di stanotte

Maltempo a Lipari, case allagate e auto bloccate nel fango dopo il violento temporale di stanotte

Redazione

Maltempo a Lipari, case allagate e auto bloccate nel fango dopo il violento temporale di stanotte

sabato 10 Ottobre 2026 - 10:17

Vigili del fuoco al lavoro per aiutare la popolazione. Esondati due torrenti, strade invase da fango e detriti

LIPARI – Una mattina difficile dopo una notte complicata, quella vissuta da Lipari, isola su cui si è abbattuto un violento temporale nelle scorse ore. Fiumi di fango hanno invaso le strade, mentre i torrenti Ponte e Valle sono esondati, portando detriti fino al mare. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere gli automobilisti. Decine di case sono alle prese con allagamenti e diverse auto e mezzi a due ruote sono impanate nella zona del porto di Sottomonastero. Su Instagram diverse pagine come “Eolie in foto” stanno documentando la situazione con video, reel, stories e istantanee.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Screen Talk, seconda puntata a Messina con “The Social – Il prezzo della verità”
Meteo Sicilia, sabato allerta arancione su tutta l’Isola
Incidente mortale a Capo d’Orlando, furgone si ribalta in autostrada
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED