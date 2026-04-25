 Elezioni a Messina, domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio

Elezioni a Messina, domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio

Redazione

Elezioni a Messina, domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio

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sabato 25 Aprile 2026 - 19:59

In un portale saranno indicate le modalità di presentazione delle istanze per l’iscrizione nell’elenco in vista delle votazioni del 24 e 25 maggio

MESSINA – Al voto il 24 e il 25 maggio per le amministrative a Messina. Il Servizio elettorale “rende noto che, in occasione delle elezioni, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina possono presentare domanda per l’inserimento nell’elenco degli scrutatori, da cui si procederà successivamente al sorteggio per l’assegnazione ai seggi elettorali”.

Messina al voto: come proporsi come scrutatore

La presentazione delle domande sarà possibile esclusivamente dal 30 aprile al 5 maggio 2026, attraverso una delle seguenti modalità:

  • Online, accedendo con Spid, Cie o Cns al portale dedicato del Comune (attivo dal 30 aprile 2026)
  • In forma cartacea, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello (allegato) e disponibile anche:

– presso le sedi delle Circoscrizioni, negli orari di apertura al pubblico;

– presso lo sportello dell’Ufficio Notifiche (stanza n. 63), sito al piano terra di Palazzo Zanca, in Piazza Unione Europea.

L’Ufficio notifiche osserverà i seguenti orari di apertura:

Martedì 5 maggio: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

Giovedì 30 aprile: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

Venerdì 1° maggio: 8:30-12:30

Sabato 2 maggio: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

Domenica 3 maggio: 8:30-12:30

Lunedì 4 maggio: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

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