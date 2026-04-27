Piazza Quasimodo. Messina Servizi: “Massima attenzione per gli alberi e nuove aree per bambini”

La società sottolinea che i lavori non sono conclusi e chiarisce i dettagli del progetto

MESSINA – “L’intervento in corso rientra in un più ampio progetto di riqualificazione che ha l’obiettivo di restituire alla città uno spazio pienamente fruibile, trasformando un’area precedentemente chiusa e poco accessibile in una piazza aperta, vivibile e integrata nel contesto urbano”. Messina Servizi risponde dopo le critiche piovute in merito ai lavori per l’ex villetta Quasimodo, ora piazza.

“Le lavorazioni attualmente visibili rappresentano una fase intermedia dell’intervento. In particolare, le superfici realizzate costituiscono la base tecnica su cui saranno completate le finiture e posizionati gli arredi urbani previsti dal progetto, tra cui panchine e un’area giochi sicura destinata ai bambini, dotata di pavimentazione antitrauma, antiscivolo e antiurto”.

Per quanto riguarda gli alberi, “l’intervento è stato progettato e realizzato nel rispetto delle buone pratiche arboricolturali. Le aree circostanti i pini saranno opportunamente sagomate e modellate per garantire adeguati spazi di crescita, favorire la corretta permeabilità del suolo e assicurare le condizioni necessarie alla loro conservazione.

L’assetto finale dell’area, una volta completata con le ulteriori lavorazioni e dotazioni previste, restituirà uno spazio riqualificato, accessibile e sicuro, nel quale la presenza del verde sarà valorizzata e integrata con le nuove funzioni urbane. Si ribadisce, pertanto, che l’intervento è stato sviluppato con un approccio attento sia alla qualità dello spazio pubblico sia alla tutela del patrimonio arboreo esistente”.

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