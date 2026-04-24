 Elezioni a Messina, Valvieri arriva primo nel presentare la lista I NOMI

Elezioni a Messina, Valvieri arriva primo nel presentare la lista I NOMI

Elezioni a Messina, Valvieri arriva primo nel presentare la lista I NOMI

venerdì 24 Aprile 2026 - 14:19

In 22 in corsa al Consiglio comunale per il candidato sindaco

MESSINA – Da oggi la presentazione delle liste a Palazzo Zanca per le elezioni amministrative a Messina. E il candidato sindaco Lillo Valvieri è stato il primo stamattina a consegnarla. Sono in 22 in corsa al Consiglio comunale per “Lillo Valvieri Sindaco Messina”. Niente candidature, invece alle Circoscrizioni.

VALVIERI LETTERIO DETTO LILLO
MESSINA IL 08/08/1979

  • VALVIERI LETTERIO DETTO LILLO
  • MESSINA IL 08/08/1979
  • 2
  • PIETRO CRISAFULLI
  • MESSINA IL 17/07/1982
  • 3
  • VILLA MARIA
  • MESSINA IL 30/08/1982
  • 4
  • MAUCERI GAETANO
  • PACHINO (SR) IL 03/02/1958
  • 5
  • LA ROSA ALESSIO
  • MESSINA IL 01/12/1988
  • 6
  • FILOCAMO CINZIA
  • MESSINA IL 15/02/1978
  • 7
  • CAPURRO GIACINTO
  • MESSINA IL 31/05/1973
  • 8
  • CIANCIO ARMANDO
  • MESSINA IL 06/12/1975
  • 9
  • LONGONE LETTERIO
  • MESSINA IL 26/02/1983
  • 10
  • MESSINA FABIO
  • MESSINA IL 16/02/1977
  • 11
  • GRIFO’ LETTERIO
  • MESSINA IL 07/09/1989
  • 12
  • LA ROSA GIOVANNI DAVIDE
  • MESSINA IL 08/04/1983
  • 13
  • SOLLIMA FELICE
  • MESSINA IL 15/02/1988
  • 14
  • TINDARA FINOCCHIARO
  • MESSINA IL 24/01/1989
  • 15
  • CELI ANNAMARIA
  • MESSINA IL 11/06/1956
  • 16
  • LA FAUCI DEBORAH
  • MILANO IL 25/04/1981
  • 17
  • SCHEPIS CARMELO
  • MESSINA IL 29/07/1985
  • 18
  • VADALA’ GRAZIELLA
  • MESSINA IL 04/05/1971
  • ROMANO ROSALIA
  • MESSINA IL 31/08/1958
  • 20
  • ACCOLLA CATERINA
  • MESSINA IL 05/02/1960
  • 21
  • FOTI MARIA
  • MESSINA IL 14/10/1964
  • 22
  • CARFI’ MARCO
  • MESSINA IL 04/09/1982

Fino alle ore 12 di mercoledì 29 aprile sarà possibile presentare, nella sala Commissioni di Palazzo Zanca, alla segretaria generale del Comune di Messina, le liste dei candidati a sindaco e al Consiglio comunale, nonché le liste dei candidati ai Consigli circoscrizionali e dei relativi presidenti.

Gli uffici osserveranno i seguenti orari: venerdì 24 aprile dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); sabato 25, dalle ore 9 alle ore 13; domenica 26, gli uffici resteranno chiusi; lunedì 27 aprile, dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); martedì 28, dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); e mercoledì 29, ultimo giorno utile, la presentazione potrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 12.

