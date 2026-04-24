Elezioni a Messina, Valvieri arriva primo nel presentare la lista I NOMI

In 22 in corsa al Consiglio comunale per il candidato sindaco
MESSINA – Da oggi la presentazione delle liste a Palazzo Zanca per le elezioni amministrative a Messina. E il candidato sindaco Lillo Valvieri è stato il primo stamattina a consegnarla. Sono in 22 in corsa al Consiglio comunale per “Lillo Valvieri Sindaco Messina”. Niente candidature, invece alle Circoscrizioni.
La lista “Lillo Valvieri Sindaco”
- VALVIERI LETTERIO DETTO LILLO
- MESSINA IL 08/08/1979
- 2
- PIETRO CRISAFULLI
- MESSINA IL 17/07/1982
- 3
- VILLA MARIA
- MESSINA IL 30/08/1982
- 4
- MAUCERI GAETANO
- PACHINO (SR) IL 03/02/1958
- 5
- LA ROSA ALESSIO
- MESSINA IL 01/12/1988
- 6
- FILOCAMO CINZIA
- MESSINA IL 15/02/1978
- 7
- CAPURRO GIACINTO
- MESSINA IL 31/05/1973
- 8
- CIANCIO ARMANDO
- MESSINA IL 06/12/1975
- 9
- LONGONE LETTERIO
- MESSINA IL 26/02/1983
- 10
- MESSINA FABIO
- MESSINA IL 16/02/1977
- 11
- GRIFO’ LETTERIO
- MESSINA IL 07/09/1989
- 12
- LA ROSA GIOVANNI DAVIDE
- MESSINA IL 08/04/1983
- 13
- SOLLIMA FELICE
- MESSINA IL 15/02/1988
- 14
- TINDARA FINOCCHIARO
- MESSINA IL 24/01/1989
- 15
- CELI ANNAMARIA
- MESSINA IL 11/06/1956
- 16
- LA FAUCI DEBORAH
- MILANO IL 25/04/1981
- 17
- SCHEPIS CARMELO
- MESSINA IL 29/07/1985
- 18
- VADALA’ GRAZIELLA
- MESSINA IL 04/05/1971
- ROMANO ROSALIA
- MESSINA IL 31/08/1958
- 20
- ACCOLLA CATERINA
- MESSINA IL 05/02/1960
- 21
- FOTI MARIA
- MESSINA IL 14/10/1964
- 22
- CARFI’ MARCO
- MESSINA IL 04/09/1982
Fino alle ore 12 di mercoledì 29 aprile sarà possibile presentare, nella sala Commissioni di Palazzo Zanca, alla segretaria generale del Comune di Messina, le liste dei candidati a sindaco e al Consiglio comunale, nonché le liste dei candidati ai Consigli circoscrizionali e dei relativi presidenti.
Gli uffici osserveranno i seguenti orari: venerdì 24 aprile dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); sabato 25, dalle ore 9 alle ore 13; domenica 26, gli uffici resteranno chiusi; lunedì 27 aprile, dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); martedì 28, dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); e mercoledì 29, ultimo giorno utile, la presentazione potrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 12.