 Messina, elezioni amministrative 2026: da oggi la presentazione delle liste

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Redazione

Messina, elezioni amministrative 2026: da oggi la presentazione delle liste

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venerdì 24 Aprile 2026 - 07:30

Giorni e orari per il deposito al Comune

MESSINA – In occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, da oggi e fino alle ore 12 di mercoledì 29 aprile, sarà possibile presentare, nella Sala Commissioni di Palazzo Zanca, alla segretaria generale del Comune di Messina, le liste dei candidati a sindaco e al Consiglio Comunale, nonché le liste dei candidati ai Consigli Circoscrizionali e dei relativi presidenti.

Gli uffici osserveranno i seguenti orari: domani, venerdì 24, dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); sabato 25, dalle ore 9 alle ore 13; domenica 26, gli uffici resteranno chiusi; lunedì 27 aprile, dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); martedì 28, dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato); e mercoledì 29, ultimo giorno utile, la presentazione potrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 12.

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