Elezioni, affluenza finale al 63,69% nei 32 Comuni messinesi al voto - Tempostretto

Il dato definitivo dopo la chiusura dei seggi

Ecco le percentuali definitive di affluenza alle urne nei 32 comuni della provincia di Messina dove ieri e oggi si è votato per il rinnovo delle amministrazioni locali. Su un totale di 84.895 elettori si sono recati alle urne in 54.069 per una percentuale del 63,69%. Rispetto a cinque anni fa, quando si votò soltanto nella giornata del 10 giugno, questa volta i seggi sono rimasti aperti per due giorni: domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15.

L’affluenza nei 32 Comuni messinesi al voto

Alì – votanti 371 / 40,86% (-15,05% rispetto al 2018)

Alì Terme – 1.636 / 72,78% (-1,39%)

Capizzi – 1.195 / 56,87% (-1,63%)

Casalvecchio Siculo – 500 / 56,37% (-5,70%)

Castel di Lucio – 904 / 43,03% (-3,84%)

Castell’Umberto – 2.066 / 72,90% (+0,23%)

Fondachelli Fantina – 680 / 64,76% (+5,64%)

Frazzanò – 409 / 51,45% (-6,70%)

Furci Siculo – 2.256 / 71,62% (-1,99%)

Gualtieri Sicaminò – 989 / 57,33% (-8,73%)

Mazzarrà Sant’Andrea – 810 / 56,41% (-13,70%)

Militello Rosmarino – 806 / 73,27% (-2,22%)

Monforte Sangiorgio – 1.692 / 59,72% (+7,78%)

Mongiuffi Melia – 366 / 65,71% (-19,06%)

Montagnareale – 1.041 / 70,43% (+0,67%)

Motta Camastra – 556 / 44,62% (-6,23%)

Pace del Mela – 3.673 / 68,33% (-1,56%)

Roccafiorita – 118 / 47,97% (-7,54%)

Roccalumera – 2.671 / 67,62% (-3,25%)

Roccavaldina – 743 / 62,70% (-0,82%)

San Filippo del Mela – 4.128 / 66,57% (-0,59%)

San Fratello – 2.451 / 70,65% (-1,23%)

San Teodoro – 939 / 73,94% (-0,45%)

Santa Domenica Vittoria – 669 / 73,03% (+6,71%)

Santa Lucia del Mela – 2.343 / 53,51% (-14,89%)

Sant’Agata di Militello – 7.925 / 70,24 (-2,10%)

Scaletta Zanclea – 1.342 / 65,50% (-1,19%)

Taormina – 6.452 / 65,72% (+0,13%)

Tripi – 515 / 30,40% (-5,82%)

Tusa – 1.632 / 53,81% (-8,81%)

Ucria – 621 / 55,50% (-4,57%)

Valdina – 790 / 67,81% (-3,13%)