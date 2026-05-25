Elezioni amministrative 2026, Barcellona e Milazzo in diretta

In calo l'affluenza nei due principali centri tirrenici. Meglio Milazzo dove ha votato il 69,17% degli elettori, Milazzo si ferma al 66,86%

15.30 – Il dato definitivo dei votanti è in calo, rispetto al 2020, anche a Barcellona e Milazzo. Nella cittadina del Longano, osservata speciale per il risultato di Sud Chiama Nord, sono andati a votare 24 mila 442 votanti su 36 mila 556 aventi diritto, cioè il 66,86%. Nel 2020 erano stati il 67,99% dei votanti.

A Milazzo sono andati a votare il 69,17% degli aventi diritto, alla scorsa tornata elettorale erano stati il 69,63%.

Nel comprensorio tirrenico si è votato anche a Merì, comune a metà strada tra i due principali comuni, dove è andato a votare il 73,2% degli aventi diritto.