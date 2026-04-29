Elezioni Milazzo 2026, tutti i candidati sindaco e le liste

Gli sfidanti dell'uscente Pippo Midili, gli assessori designati, tutti i nomi in corsa per il consiglio comunale

Nel corso della mattinata sono state depositate tutte le liste a sostegno dei sei candidati a sindaco di Milazzo.

Le liste di Pippo Midili

Pippo Midili

L’uscente Pippo Midili schiera sette liste che concorrono al consiglio comunale, rappresentative del centro destra e di alcuni esponenti del mondo delle professioni e imprenditoriali cittadini coalizzati intorno alla sua figura, nel corso del suo mandato. Dalle liste sono estratti i primi assessori designati, che sono: Antonio Nicosia (Fare Milazzo), Santi Romagnolo (liste civiche) Nino Italiano (CambiaMente), Giulia Buono.

Le liste di Laura Castelli

Laura castelli

E’ Laura Castelli quella che prova a sfidarlo apertamente. L’esponente di vertice di Sud Chiama Nord è sostenuta da quattro liste, presentate nell’ultimo giorno utile: Gli assessori designati sono stati indicati “pro tempore”, in attesa di verificare il risultato delle urne. Al momento quindi sono i vertici del partito: Cateno De Luca, Matteo Sciotto, Francesco Gallo, Pippo Lombardo e Danilo Lo Giudice.

La lista di Michele Vacca

Michele Vacca

La sinistra punta sui giovani e il rinnovamento, con il 26enne Michele Vacca candidato a sindaco di Pd, Movimento 5Stelle e Rifondazione Comunista. Tanti giovani anche nella unica lista a sostegno, mentre gli assessori designati sono Riccardo Lo Presti, Francesco Gitto, Giovanni Utano, Carmen Manna.

Le liste di Lorenzo Italiano

Ci riprova Lorenzo Italiano, primo cittadino di Milazzo tra il 2005 e il 2010, che ha tre liste a sostegno ed ha designato assessori: Pia Pollina, Maurizio Capone, Franco Cusumano, Giovanni Di Bella, Claudio Italiano

La lista di Peppe Falliti

Peppe Falliti, candidato a sindaco per Controcorrente ha designato assessori: Damiano Maisano, Antonio Orlando, Silvia Maio, Raoul Blasi. Anche lui ha un’unica lista a sostegno, caratterizzata dal nome e logo del movimento di Ismaele La Vardera.

La lista di Carmelo Torre

Carmelo Torre

17 i candidati al consiglio comunale della lista Carta Canta a sostegno di Carmelo Torre, che designato assessori: Alberto Maodda Alberto, Rosaria Patì, Paolo Ialacqua, Rosalba Marchiello

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