 Elezioni Barcellona 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste

Elezioni Barcellona 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste

Alessandra Serio

Elezioni Barcellona 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste

mercoledì 29 Aprile 2026 - 20:09

Tutti i nomi della corsa a tre alle amministrative della città del Longano: sindaci, consiglieri comunali e assessori designati

E’ corsa a tre a Barcellona Pozzo di Gotto, dove i candidati a sindaco sono consiglieri comunali uscenti.

Le liste e gli assessori di Melangela Scolaro

Cresciuta nella destra, Melangela Scolaro è stata “fulminata” sulla via di Cateno De Luca e oggi corre come sindaca. Gli assessori designati sono: Ilenia Torre, Tindaro Di Pasquale, Giuseppe Sottile e Paolo Pino. Quattro le liste a sostegno che ruotano intorno la candidata di Sud Chiama Nord.

Nicola Barbera, liste e assessori

Nicola Barbera, con 9 liste a sostegno, ha indicato la squadra assessoriale in: Gabriella Caccamo, Vanessa Christine Isgrò, Ferdinando Ofria, Gianluca Sidoti.

Tutti i nomi di David Bongiovanni

Partito Democratico, Movimento Città Aperta – Concorrente e Movimento 5 Stelle sostengono David Bongiovanni con tre liste di candidati al consiglio comunale. Gli assessori designati sono: Domenica Camarda, Vera Giorgianni, Antonio Dario Mamì e Gianluca Pantano. 

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