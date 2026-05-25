Exit poll: Basile in testa (51-55%), Scurria staccato. Affluenza al 61,93% – DIRETTA

Staccato Scurria. Al terzo posto Antonella Russo

Ore 16.10 – Rai News diffonde una proiezione con copertura del 5%. Federico Basile, per Sud chiama Nord, è in testa con il 53,7% e sembra volare verso la rielezione al primo turno. Sarebbe bastato il 40%. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, è al 30,9%. Antonella Russo, candidata del centrosinistra, ha il 12,8%.

Ore 16.04 – Concluse le operazioni preliminari alla sezione 1. Parte fisicamente lo spoglio. Nella prima scheda la preferenza è per Federico Basile.

Ore 15.45 – Dati finali affluenza: a Messina i votanti sono stati 116.772 su un totale di 188.540 elettori, per una percentuale del 61,93%. Nel 2022 l’affluenza era stata del 55,57%.

Ore 15.03 – Basile oltre la soglia del 50% secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Con una copertura del campione dell’80%, il sindaco uscente di Messina si avvierebbe verso la riconferma con una percentuale che va dal 51 al 55%. Al secondo posto Marcello Scurria con una percentuale che oscilla dal 27 al 31%. Terza Antonella Russo (13 – 17%).

Ore 15.00 – Sezioni chiuse. Alla sezione 1, dove hanno votato 451 persone, si chiudono le porte. L’ultimo votante a Palazzo Zanca è stata una donna, entrata alle 14.58. Mercoledì 27 maggio alle 9.30 si insedierà il seggio centrale che provvederà al conteggio con cui sarà confermato il risultato che uscirà oggi dallo spoglio. Nelle sezioni si andrà a oltranza, senza sosta fino alla fine, a contare le preferenze per sindaco, consiglio comunale, presidente di circoscrizioni e consiglieri di circoscrizioni.