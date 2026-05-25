De Luca esulta già in diretta per Basile: “Messina sceglie ancora un candidato libero”

Il leader di Sud chiama Nord commenta già i risultati parziali. "Caso unico a Messina, dove vince un monocolore"

MESSINA – Cateno De Luca è inarrestabile. Parla in diretta Facebook dalla sua segreteria e la voce riecheggia nel comitato elettorale di Federico Basile, con collegamento video. Alle 16,03 Rai News diffonde una proiezione con copertura del 5 per cento. Federico Basile, per Sud chiama Nord, è in testa con il 53,7, e vola verso la rielezione al primo turno, in linea con gli exit poll. E sarebbe bastato il 40 per cento. Marcello Scurria, candidato del centrodestra, è al 30,9. Antonella Russo, candidata del centrosinistra, ha 12,8 come percentuale.

“Caso unico a Messina con un monocolore”

Evidenzia De Luca: “Per la terza volta Messina sceglie un candidato libero dagli schieramenti tradizionali. Qui c’è un monocolore e il consenso per Federico Basile è davvero notevole. Messina è un caso unico in Italia”. E non mancano le punzecchiature nei confronti degli avversari Scurria, Siracusano, Previti e Musolino.

Altro elemento notevole è quello della partecipazione al voto: a Messina i votanti sono stati 116.772 su un totale di 188.540 elettori, per una percentuale del 61,93%. Nel 2022 l’affluenza era stata del 55,57%.

Il gioco delle alleanze regionali e nazionali, “più alleanze con il centrosinistra”

Ora si apre il gioco delle alleanze in vista delle regionali e nazionali. “Abbiamo più alleanze organiche con il centrosinistra in Sicilia, in queste amministrative. E questo è un dato rilevante”, ha precisato De Luca.