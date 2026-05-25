 Elezioni amministrative 2026, Basicò sceglie Pelleriti

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Alessandra Serio

Elezioni amministrative 2026, Basicò sceglie Pelleriti

lunedì 25 Maggio 2026 - 21:15

L'attivista della Pro Loco batte il vice sindaco uscente Cotone

Filippo Pelleriti è il nuovo sindaco di Basicò con 212 voti. Il presidente della Pro Loco locale batte il vice sindaco uscente Antonio Cotone che si è fermato a 119 voti. Cotone era sostenuto dalla lista Basicò ieri oggi e domani mentre il neo eletto sindaco porta in consiglio comunale i candidati della lista Basicò nel cuore.

Il nuovo corso a Basicò

Pelleriti ha designato assessori Marisa Lupica Spagnolo e Carmela Pelleriti. Nel piccolo centro collinare della zona tirrenica si apre quindi una nuova fase politica, i cittadini hanno scelto la rottura con l’amministrazione uscente e hanno appoggiato il rinnovamento promesso da un esponente della società civile.

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