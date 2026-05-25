Ad Alì Terme si cambia: Alessandro Triolo è sindaco

Il giovane sostenuto dalla lista Alì Terme prima di tutto batte l'uscente Micalizzi, sfiduciato nel 2025

“Auguri ad Alessandro Triolo e alla sua squadra. Ho perso io e a nulla vale recriminare o peggio lasciarsi andare a congetture o teoremi vari. Alì Terme ha scelto il suo nuovo sindaco. Mi preme ringraziare i miei amici, sostenitori e anche tutta la mia Alì Terme che mi ha dato l’onore di guidarla. Ai vincitori auguro buon lavoro e di lavorare sodo per ricongiungere un paese che il confronto politico prima e le urne dopo ci hanno consegnato spaccato quasi a metà e pieno di sentimenti rancorosi e spesso al limite della decenza. Adesso si passa dalle parole ai fatti e ad ognuno di noi il compito di contribuire alla rinascita di Alì Terme”.

Battuto Micalizzi

Così Tommaso Micalizzi commenta la sconfitta alle urne, che hanno assegnato la fascia tricolore ad Alessandro Triolo, collega avvocato e sfidante. Micalizzi, fedelissimo del leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, è di fatto l’uscente: eletto nel 2023, è stato sfiduciato dal consiglio comunale due anni dopo.

Nuova linfa alla comunità, il programma di Triolo

“La mia candidatura a sindaco di Alì Terme – aveva spiegato Triolo alla presentazione della lista – nasce dalla volontà di fornire nuova linfa alla comunità in cui sono nato e cresciuto. Determinati a fornire una valida alternativa al nostro paese, abbiamo scelto di affidare al nome della lista il principio ispiratore della nostra azione amministrativa: “Alì Terme prima di tutto”. Vogliamo perseguire il bene collettivo, mettendo da parte le logiche politiche che hanno condizionato lo sviluppo del nostro paese da molti anni, con impegno, passione, dedizione e senza alcun personalismo”. Questi candidati di “Alì Terme prima di tutto”: Catena Bonfiglio detta Catia o Katia, Pietro Caminiti detto Piero, Giovanni Dall’Aglio detto Gianni, Agata Di Blasi, Christian Mazzucco detto Cristian, Giovanni Micali detto Gianni, Giuseppe Miracolo detto Peppe, Nunziata Todaro detta Nancy o Nensi, Agatino Triolo detto Tino, Rocco Villari.