Messina. Esplode la festa nel comitato di Basile: “Mi avete dato tanto affetto ricambierò con tanto amore” VIDEO

Abbracci, cori e spumante per il sindaco riconfermato. Accanto a lui la famiglia e lo stato maggiore di Sud chiama Nord

VIDEO DI SILVIA DE DOMENICO

MESSINA – I dati parziali avevano tracciato la strada, ma il consolidamento dello scrutinio ha dato il via ufficiale a una serata di festa. Le immagini che giungono dal comitato elettorale di Federico Basile catturano i momenti in cui la certezza della riconferma ha fatto esplodere l’entusiasmo di sostenitori, candidati e semplici cittadini, trasformando la sede politica nel fulcro del trionfo di Sud chiama Nord. Una vittoria netta, che supera le percentuali di quattro anni fa e che la coalizione ha voluto celebrare sul campo.

Al centro della scena, Federico Basile è stato travolto dall’abbraccio dei presenti, che suggella la continuità di un progetto politico che amministra la città dello Stretto ormai da otto anni e che esce rafforzato da questa tornata amministrativa.

Il sindaco del secondo mandato

L’atmosfera all’interno e all’esterno del comitato si è infiammata tra il lancio di cori di incitamento e il tradizionale stappo delle bottiglie di spumante. I sostenitori hanno circondato il primo cittadino, scattando foto, sventolando simboli del partito e condividendo un traguardo che lo stesso Basile ha definito “una vittoria che dedico alla città”. I brindisi e i volti rigati dalla stanchezza testimoniano la tensione accumulata nelle ultime settimane di campagna elettorale fino a un responso delle urne inequivocabile.

Insieme a Basile la sua famiglia, i deputati Francesco Gallo e Pippo Lombardo e gran parte dell’ex giunta hanno condiviso la passerella dei festeggiamenti, base di partenza per il secondo mandato di Basile, chiamato a guidare Palazzo Zanca con una consapevolezza e una forza politica ancora maggiori.

“Messina ha scelto di continuare a cambiare”

“Quando facevo i comizi, arrivavo in piazza e dicevo ‘avvicinatevi che ho bisogno del vostro calore’ – ha detto Basile -. Siete già tanto vicini, quindi vuol dire che è andata bene. Quindi grazie, perché la presenza di oggi conferma quello che io ho riscontrato giornalmente. Un affetto che mi avete dato e che mi continuate a dare sempre, al di là del risultato del voto, della vittoria che non è mia ma è tutta vostra. Fatevi un applauso perché la vittoria non è del candidato o del sindaco, ma è della città. Una vittoria fatta sì di numeri, ma soprattutto di quella voglia di continuare a cambiare quello che stiamo cambiando”.

Poi il commento sull’affluenza al 62 %. “È davvero la vostra vittoria perché è andata più gente a votare e abbiamo preso il 10% in più. Avete voglia di continuare a lavorare insieme qui per continuare a cambiare le cose che non vanno, per migliorare le cose che possiamo migliorare, per cercare, così come abbiamo fatto in questi anni e soprattutto in questi mesi, di azzerare le polemiche. Domani, così come si dice in questi termini – poi non sarà domani, ma è uguale eh – riprenderemo in mano le sorti della nostra splendida città”.

Infine un applauso a Cateno De Luca. “Dal 2018 ha cambiato il modo di amministrare. Un modello che ha funzionato, che nel 2022 con incoscienza, tra virgolette, mi è stata affidata da voi tutti e che nel 2026, con grande consapevolezza, vogliamo portare avanti. Io vi potrei dire tante cose, ma mi rendo conto che poi anche la tensione è tanta e quindi sintetizzo davvero con una parola: mi avete dato tanto affetto e io ho intenzione di ricambiare con tanto amore, grazie. Verso la città, verso il lavoro, verso verso tutti voi e verso quello che dobbiamo continuare a diventare”.