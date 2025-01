Elezioni Anm, MI fa il pienone e ci sono 2 messinesi. Il più votato è il palermitano Tango

Tutti i voti degli eletti all'Associazione Nazionale Magistrati. Secondo il procuratore capo di Messina Antonio D'Amato e c'è anche Domenico Armaleo

Ci sono due rappresentanti del Distretto di Messina tra i più votati alle elezioni per il rinnovo del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, mentre il più votato è un altro “siciliano”, Giuseppe Tango, attuale presidente di Anm Palermo.

I messinesi nel nuovo Comitato

Come da pronostici a fare il pienone è stata la corrente di centro destra, Magistratura Indipendente, che vede tra gli eletti l’attuale procuratore capo di Messina Antonio D’Amato, secondo con 652 voti (Tango ne ha ottenuti 688). Ottimo risultato anche per l’altro messinese, Domenico Armaleo (358 voti), sostenuto dall’uscente messinese Ugo Scavuzzo, componente per due mandati consecutivi. Attuale presidente della sezione Misure di Prevenzione, Armaleo è giunto 16esimo tra gli eletti.

Quali scenari?

MI ha conquistato 11 seggi, prendendo la maggioranza dei voti, come lista. Le due componenti che in questi ultimi mesi hanno più criticato le riforme Nordio, però, messe insieme costituiscono la maggioranza del nuovo Comitato. E’ questo il primo scenario che si intravede, nel post voto nella stagione forse più calda della storia per i magistrati in Italia.

Ecco tutti i voti degli eletti, suddivisi per correnti.

Magistratura indipendente: 2065 voti e 11 seggi (Tango 688, D’Amato 652, Salvatori 569, Vanini 524, Giuliano 427, Ammendola 379, Parodi 366, Armaleo 358, Caprarola 338, Ciriaco 275, Incutti 194).

AreaDg: 1803 voti e 9 seggi (Maruotti 514, Cervo 464, Conforti 399, Diella 380, Teresi 294, Valori 262, Manca 237, Vacca 232, Pellegrini 206). Unicost: 1560 voti e 8 seggi (De Chiara 414, Mastrandrea 385, Bonifacio 379, Graziano 363, Cesaroni 314, Sturzo 294, Amato 285, Canosa 274). Magistratura democratica: 1081 voti/6 seggi (Rossetti 268, Celli 251, Patarnello 234, Monfredi 191, Lesti 184, Locati 160).

Articolo Centonuno: 304 voti e 2 seggi (Reale 160, Ceccarelli 74).

La resa dei conti

ANM è andata alle urne dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Santalucia, anche lui messinese. Santalucia era alla guida dell’associazione dei magistrati dal 2020, dopo due mesi di intenso “travaglio” elettorale. Nel 2022, in occasione dei 30 anni da Mani Pulite e mentre si discuteva della riforma del Csm, Santalucia rilasciò ad Alessandra Serio sul nostro giornale una intervista che apriva a molti temi più che mai attuali, affrontando il delicato rapporto tra magistratura e politica.

Articoli correlati