Elezioni Barcellona 2026, le liste di David Bongiovanni

Pd, Città Aperta e Movimento 5Stelle sostengono l'avvocato Bongiovanni nella corsa a sindaco. Tutti i nomi
La sinistra si compatta intorno David Bongiovanni che ha designato come assessori: Antonio Dario Mamì, Vera Giorgianni, Gianluca Pantano, Domenica Camarda. Tre le liste a sostegno, tante quanto i movimenti che lo appoggiano nella corsa a sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto.
Partito Democratico
David Bongiovanni, Orazio Calamuneri, Carmelo Michele Ceraolo, Stefania Cucumo, Francesco Di Pasquale detto Franco, Stefania Epifanio, Domenica Floramo detta Dominga, Loredana Franchina, Mario Garofalo, Lorenzo Gitto, Gianluca Imbesi, Ilenia Immesi detta Ilenia, Giusy Lembo detta Giusi, Felice Mancuso, Domenica Mostaccio, Nicoleta Mariana Nichitelea detta Nicoleta, Stefano Antonio Saija, Francesca Santanocita, Paolo Spinella, Rosaria Torre detta Sara, Khadija Tujiri detta Gigia, Antonio turrisi, Milena Vazza, Angela Zangla.
Città aperta
Monia Ben R’Houma, Raffaella Campo, Pietro Centineo, Gaetano Chiofalo, Antonino Cicero, Pietro Crinò, Elisa Gattignolo, Antonio Mario Giglio, Antonino Maio, Antonio Dario Mamì, Claudio Materia, Katia Mirabile, Domenica Adele Naselli detta Mimma, Sebastiano Giuseppe Marco Paratore, Elena Albertina Poma, Salvatore Giovanni Puliafito, Giovanna Putzu, Noelia Jacqueline Rivilli, Angelo Salerni, Gabriele Sidoti, Carmela Siracusa, Giovanna Torre, Maria Carmen Valenti, Ayoub Yahiaoui.
Movimento 5Stelle
Antonino Arrigo, Angelino Cambria detto Linuccio, Erika Ciminelli, Maria Pia Coppolino, Fabrizio Corrado, Giovanni Donnina, Abdelkrim El Hassania detto Karim, Biagio Genovese, Ruggiero Giglio detto Ruggero, Vera Giorgianni detta Vera, Antonino Giunta, Gabriella Giunta, Marco Infantino, Angelo Mazzeo, Alessandra Rosaria Mirabile, Stefania Presti, Gaetano Recupero, Giuseppe Turrisi detto Gepi.