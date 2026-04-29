Elezioni Barcellona 2026, le liste di Melangela Scolaro

Tutti i candidati al consiglio comunale che sostengono la candidata sindaca di Sud Chiama Nord

Sono cinque le liste dei candidati al consiglio comunale sostegno di Melangela Scolaro nella corsa a sindaca di Barcellona Pozzo di Gotto. La candidata che ha abbracciato il movimento di Cateno De Luca ha designato la squadra di assessori: lenia Torre vice sindaco, Tindaro De Pasquale, Giuseppe Sottile e Paolo Pino.

De Luca sindaco di Sicilia

Dominga Accetta, Sebastiano Borghese, Angela Maria Calatozzo, Claudia Cappellano, Pranvera Cecaj, Giuseppe Crisafulli, Luca Cucinotta, Nunziata Graziella D’Amico detta D’Amico Nancy, Claudio Febo, Simona Gitto, Vanessa Lo Monaco, Francesca Lucia Mandanici detta Francesca Mandanici, Clarissa Marcini, Annalisa Munafò, Celestina Nania, Paolo Pino, Giuseppe Puliafito detto Rubens, Federico Scarpaci, Sergio Vito Scolaro detto Sergio Scolaro, Giulia Maria Sidoti detta Giulia, Fabiana Simonetta, Antonio Sofia, Rita Spiccia, Nicola Torre.

Avremo cura di te

Graziano Angelo Accetta detto Graziano, Mariadriana Aloisi, Cristian Bambaci, Gian Franco Brigandì, Emanuela Bucca, Carmelo Bucca, Santa Caliri, Salvatore Callisto, Barbara Cavallaro, Serena Maria Consoli, Sebastiano Corica, Vincenzo Foti, Giuseppe Isgrò, Giuseppe Laquidara detto Giuseppe Laguidara detto Giuseppe La Guidara, Emanuele Munafò, Rosario Carmelo Natale detto Rosario Natale, Valentina Giusy Pantè, Maurizio Pizzuto, Gisella Puddu, Gabriele Spina.

Scolaro sindaco

Nievis Maria Accetta detta Nives Accetta, Concetta Alosi detta Cetty Alosi, Anastasi Marco detto Marco Nastasi, Fortunato Barbaro, Sara Assunta Agostina Basilicò detta Sara Basilicò, Giovanni Benenati, Vincenza Brigandì, Filippo Castellano, Orazio Cicciari, Tindaro Di Pasquale, Costanza Gallo, Luana Carmen Maccari detta Luana Maccari, Alessia Merlino, Alessandro Nania, Salvatore Presti, Carmelita Previti, Salvatore Puliafito, Giovanna Stefania Punturo detta Giovanna, Simona Clementina Rosina detta Simona Rosina, Sandy Siracusa detta Sendy Siracusa, Rosalba Cinzia Smedile detta Cinzia Smedile, Giuseppe Sottile, Stefano Sturniolo, Giovanni Valenti.

Una marcia in più

Amalia Abbate, Luca Arcoraci, Carmelo Bilardo, Antonino Biondo, Cosimo Bucca, Carmela Calabrese, Lucia Caliri, Antonino Composto, Rosario Condipodero, Vincenzo Crinò, Mirko Fortunato De Pasquale, Habderramin El Horche detto Abramo, Elida Guray, Zezem Ibtisem detta Sem, Giovanna Lo Cascio, Dario Angelo Maimone, Roberta Maria Mancuso detta Roberta, Salvatore Ragusa, Ignazio Rotella, Benedetto Russo, Melangela Scolaro, Antonino Sottile, Guglielmo Torre, Josè Angelo Virgillito detto Virgillito.

Barcellona Pozzo di Gotto in comune

Giuseppe Abbate, Paolo Calabrò, Carmelo Fabio Cappellano detto Fabio, Leone Casile, Walter Giuseppe Coppolino, Giuseppe Crisafulli, Gian Paolo Genovese, Francesca Mariapia Giunta, Francesco Giunta, Santina Giunta, Giuseppa Pasqua Grasso detta Giusy, Antonino Lizio detto Anthony, Alessandra Maio, Giuseppe Mandanici, Melania Antonella Mazzeo, Gaetano Mercadante, Cristina Miano, Rosario Molica Franco, Stefano Antonino Pellegrino, Donato Raimondo, Filippo Russo, Maria Donatella Sottile, Ilenia Torre, Daniele Trovato.