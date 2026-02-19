Gazzi, vola la guaina di una casetta e cede il controsoffitto della cameretta VIDEO

"Anche in camera da letto c'è un buco sul tetto e piove dentro, posso dormire solo in cucina"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il maltempo delle ultime settimane ha lasciato segni anche in alcune delle baraccopoli di Messina. Le guaine si sono staccate dai tetti facendo crollare i controsoffitti. E’ successo in alcune baracche disabitate del Rione Taormina, in via Rosso da Messina e anche in una casetta di Fondo Garufi a Gazzi.

“Nelle camere piove dentro, posso dormire solo in cucina”

Il signor Massimo ci mostra le condizioni in cui si trova la sua casetta dopo il passaggio dell’uragano. Nella cameretta di suo figlio c’è una voragine sul controsoffitto e piove dentro. Non va meglio in camera da letto dove il tetto è crepato in diversi punti e un altro buco si era creato in precedenza. “Vivo qui da 11 anni, ho sempre avuto problemi di umidità e muffa ma adesso piove dentro e non posso più dormire in nessuna stanza. L’unica che regge ancora è la cucina”, racconta il signore.

Il contatore fa scintille

Inoltre nelle giornate in cui ha piovuto dentro casa il condizionatore posto sul muro esterno ha rischiato di prendere fuoco. Sono ancora evidenti i segni delle fiamme, sia il muro che il contatore si sono anneriti ma per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi.

La casetta in cui vive il signor Massimo si trova a Gazzi, in quella che è stata censita come Fondo Garufi. Ma da qui il risanamento non è ancora passato. Vedi qui la galleria fotografica