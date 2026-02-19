Via del Vespro, i lavori per la nuova pista ciclopedonale avanzano di un isolato VIDEO

E' stato smantellato anche il marciapiede fra via Ugo Bassi e via Giordano Bruno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Via del Vespro, i lavori per la nuova pista ciclopedonale avanzano di un isolato. Dopo il marciapiede che costeggia il poliambulatorio dell’Asp è stato smantellato anche quello fra la via Ugo Bassi e Giordano Bruno. Anche qui la pista precedentemente realizzata è stata eliminata e verrà sostituita da un marciapiede in cui sarà disegnato un percorso promiscuo in grado di far convivere pedoni e ciclisti.

La variante ciclopedonale dopo le polemiche

Dopo le polemiche scatenate dalla realizzazione della prima pista ciclabile è stata approvata una variante al progetto, che prevede un nuovo percorso ciclopedonale su un marciapiede allargato. Eliminando la pista ciclabile precedentemente realizzata sull’asfalto, infatti, si potranno recuperare i posti auto persi, anche quelli per persone con disabilità.

Il nuovo tracciato servirà a collegare la stazione a piazza Cairoli. Gli interventi sono iniziati a fine gennaio e si sta continuando a lavorare sul lato nord della carreggiata di via del Vespro. Vedi qui la galleria fotografica