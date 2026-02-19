 Via del Vespro, i lavori per la nuova pista ciclopedonale avanzano di un isolato VIDEO

Via del Vespro, i lavori per la nuova pista ciclopedonale avanzano di un isolato VIDEO

Silvia De Domenico

Via del Vespro, i lavori per la nuova pista ciclopedonale avanzano di un isolato VIDEO

giovedì 19 Febbraio 2026 - 13:30

E' stato smantellato anche il marciapiede fra via Ugo Bassi e via Giordano Bruno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Via del Vespro, i lavori per la nuova pista ciclopedonale avanzano di un isolato. Dopo il marciapiede che costeggia il poliambulatorio dell’Asp è stato smantellato anche quello fra la via Ugo Bassi e Giordano Bruno. Anche qui la pista precedentemente realizzata è stata eliminata e verrà sostituita da un marciapiede in cui sarà disegnato un percorso promiscuo in grado di far convivere pedoni e ciclisti.

via del vespro pista ciclopedonale

La variante ciclopedonale dopo le polemiche

Dopo le polemiche scatenate dalla realizzazione della prima pista ciclabile è stata approvata una variante al progetto, che prevede un nuovo percorso ciclopedonale su un marciapiede allargato. Eliminando la pista ciclabile precedentemente realizzata sull’asfalto, infatti, si potranno recuperare i posti auto persi, anche quelli per persone con disabilità.

via del vespro pista ciclopedonale

Il nuovo tracciato servirà a collegare la stazione a piazza Cairoli. Gli interventi sono iniziati a fine gennaio e si sta continuando a lavorare sul lato nord della carreggiata di via del Vespro. Vedi qui la galleria fotografica

via del vespro pista ciclopedonale
via del vespro pista ciclopedonale
via del vespro pista ciclopedonale
via del vespro pista ciclopedonale
via del vespro pista ciclopedonale

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Truffe sui fondi Ue in agricoltura. Un arresto e sequestri per 360mila euro
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED