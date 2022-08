Elezioni. La lista "Sud Chiama Nord" di De Luca, presente anche in Calabria con propri candidati - Tempostretto

Candidati del movimento "Sud Chiama Nord" che fa capo a Cateno de Luca, saranno presenti anche in Calabria. Tra loro l'ex sindaco di Rizziconi

“Sud Chiama Nord”, il movimento politico che fa capo all’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca e candidato alla presidenza della regione Sicilia, in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, sarà presente anche in Calabria con propri candidati, sia nei collegi uninominali che plurinominali di Camera e Senato. Tra i nomi spicca quello di Nino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi e famoso per le sue battaglie antimafia che lo hanno costretto a vivere sotto scorta.

I nomi dei candidati

Collegio plurinominale Camera

Francesco Passafaro

Maria Teresa Femia

Alessandro Basile

Immacolata Ceriello

Collegio plurinominale Senato

Antonino Bartuccio

Rossella Andolfo

Carmelo Satta

Rosalia Andronaco