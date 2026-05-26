Messina, il puzzle di Palazzo Zanca: come saranno distribuiti i seggi e l’incognita del metodo d’Hondt

La maggioranza si avvia a occupare 20 dei 32 seggi in Consiglio. la complessa matematica dei resti e delle soglie di sbarramento deciderà gli equilibri finali dell'aula

Il verdetto delle urne è ormai quasi completo, ma la partita per la composizione definitiva del Consiglio comunale di Messina entra ora nella sua fase più tecnica. Con 242 sezioni scrutinate su 253, il quadro politico è chiaro: la coalizione di Federico Basile, in virtù del superamento del 50% dei consensi al primo turno, ha diritto al premio di maggioranza. Secondo la legge elettorale siciliana, questo si traduce in 20 seggi assegnati alle liste collegate al sindaco eletto, lasciando i restanti 12 seggi alle opposizioni.

Il funzionamento del metodo d’Hondt

Per ripartire questi seggi tra le liste che hanno superato lo sbarramento del 5%, la legge utilizza il metodo d’Hondt. Si tratta di un sistema proporzionale che mira a massimizzare la rappresentatività distribuendo i seggi in modo matematicamente progressivo. Il calcolo avviene dividendo la cifra elettorale di ogni lista per una sequenza di numeri interi (1, 2, 3, 4, e così via). I quozienti ottenuti vengono messi in ordine decrescente e i seggi vengono assegnati alle liste che corrispondono ai quozienti più alti fino a esaurimento dei posti disponibili. È un meccanismo che premia la forza delle liste maggiori all’interno della coalizione, garantendo una distribuzione proporzionale.

L’incognita Lega e l’equilibrio dell’aula

Il calcolo definitivo è al momento congelato dall’attesa per le ultime 11 sezioni, che rappresentano l’ago della bilancia per la Lega. Attestandosi al 5,13%, il Carroccio è sulla soglia critica del 5% necessario per accedere alla ripartizione dei seggi. Se il dato dovesse scendere sotto questa soglia, la Lega rimarrebbe esclusa e il “tesoretto” di 12 seggi destinato alle minoranze verrebbe ridistribuito tra le altre forze di opposizione (Fratelli d’Italia, Popolari e Autonomisti, Pd, Scurria sindaco).

Proiezioni di ripartizione

Basandoci sulle attuali percentuali, ecco come potrebbe articolarsi il Consiglio. All’interno della maggioranza, Sud chiama Nord (14,32%) si prepara a essere il gruppo più numeroso con circa 7 seggi, seguito dalla lista “Basile sindaco di Messina” (9,22%) con circa 5 seggi. “Messina Protagonista” (7,38%) e “Federico per Messina” (6,76%) dovrebbero attestarsi su 3 seggi ciascuna, mentre “Amo Messina” (6%) ne porterebbe 2.

Per quanto riguarda le opposizioni, con 12 seggi complessivi in palio, va ricordato che un seggio è assegnato di diritto a Marcello Scurria in quanto candidato sindaco perdente. I restanti 11 seggi vengono quindi ripartiti con il metodo d’Hondt tra le liste di minoranza che hanno superato lo sbarramento. Questo riduce ulteriormente lo spazio per le singole liste, rendendo la battaglia per i resti estremamente serrata. In caso di esclusione della Lega, le restanti forze (Fratelli d’Italia, Popolari e Autonomisti, Pd, Scurria sindaco) si spartirebbero gli 11 posti disponibili, con una proiezione media di circa 2-3 seggi a testa. Se invece la Lega dovesse mantenere il 5,13%, entrerebbe con un seggio, sottraendolo inevitabilmente a una delle altre liste di minoranza.

Ipotizzando che la Lega riesca a confermarsi sopra la soglia del 5%, la proiezione dei seggi all’opposizione vedrebbe il Partito Democratico (8,50%) conquistare 3 seggi, seguito da Fratelli d’Italia (7,56%) che ne otterrebbe altrettanti. I Popolari e Autonomisti (7,55%) e la lista “Scurria sindaco” (5,28%) si attesterebbero invece su 2 seggi ciascuno, mentre alla Lega (5,13%) spetterebbe un seggio. Qualora invece la Lega dovesse scendere sotto la soglia di sbarramento nelle ultime 11 sezioni, quel seggio verrebbe riassegnato alle altre liste di minoranza in base al calcolo dei resti più alti, modificando parzialmente questa distribuzione e premiando le formazioni con le medie di voti residui più consistenti.

Queste cifre restano soggette a variazioni decimali. La parola definitiva spetterà all’Ufficio Elettorale Centrale: in quella sede, il calcolo dei resti potrebbe riservare variazioni capaci di assegnare l’ultimo seggio a una lista piuttosto che a un’altra, definendo così il volto definitivo della nuova assemblea cittadina.