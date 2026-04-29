 La lista "La politica del fare" al Consiglio comunale

La lista “La politica del fare” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “La politica del fare” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:30

I 29 candidati nella lista a sostegno di Federico Basile sindaco: i nomi.

MESSINA – Una delle 15 liste a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Basile è denominata “La politica del fare”. È composta da 29 candidati al Consiglio comunale: ecco tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “La politica del fare”

  1. Bonafede Sebastiano
  2. Bruni Daniele
  3. Cascio Maria
  4. Coglitore Giuseppe
  5. Coppolino Lorenzo
  6. Costa Patrizia
  7. Cutispoto Vanessa
  8. D’Arrigo Anna
  9. De Francesco Alessia
  10. Falcone Andrea
  11. Ferrara Giuseppe
  12. Frisenda Filippo
  13. Gatto Fortunata
  14. Grassi Marco
  15. Guglielmino Giovanna detta Jenny
  16. Mazzeo Alessandro
  17. Micalizzi Carmelo
  18. Morisciano Antonello
  19. Palumbo Sabrina
  20. Paratore Lidia
  21. Picciotto Roberto
  22. Puleio Orazio detto Puleo detto Pulejo
  23. Rigano Antonella
  24. Schirò Roberto
  25. Terranova Marco
  26. Triboto Adriano
  27. Truscello Alessandro
  28. Valentino Claudio
  29. Zanghì Massimo

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