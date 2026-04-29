La lista “La politica del fare” al Consiglio comunale

I 29 candidati nella lista a sostegno di Federico Basile sindaco: i nomi.
MESSINA – Una delle 15 liste a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Basile è denominata “La politica del fare”. È composta da 29 candidati al Consiglio comunale: ecco tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “La politica del fare”
- Bonafede Sebastiano
- Bruni Daniele
- Cascio Maria
- Coglitore Giuseppe
- Coppolino Lorenzo
- Costa Patrizia
- Cutispoto Vanessa
- D’Arrigo Anna
- De Francesco Alessia
- Falcone Andrea
- Ferrara Giuseppe
- Frisenda Filippo
- Gatto Fortunata
- Grassi Marco
- Guglielmino Giovanna detta Jenny
- Mazzeo Alessandro
- Micalizzi Carmelo
- Morisciano Antonello
- Palumbo Sabrina
- Paratore Lidia
- Picciotto Roberto
- Puleio Orazio detto Puleo detto Pulejo
- Rigano Antonella
- Schirò Roberto
- Terranova Marco
- Triboto Adriano
- Truscello Alessandro
- Valentino Claudio
- Zanghì Massimo