Elezioni Messina 2026, nominati 1.283 scrutatori: l’elenco degli estratti

In totale ci sono 253 seggi elettorali ordinari e 9 speciali

MESSINA – Il voto del 24 e del 25 maggio 2026 si avvicina. E così oggi, martedì 12 maggio, la commissione elettorale comunale ha espletato le operazioni di sorteggio e nomina degli scrutatori da destinare agli uffici elettorali (considerando anche l’eventuale turno di ballottaggio, in programma il 7 e l’8 giugno 2026). L’elenco degli scrutatori estratti è consultabile al link https://comune.messina.it/it/news/elezioni-amministrative-2026-effettuato-il-sorteggio-pubblico-degli-scrutatori-per-i-seggi-del-comune-di-messina?type=2

La commissione elettorale presieduta da Mattei

A presiedere le operazioni è stato il commissario straordinario Piero Mattei. Con lui le consigliere comunali Concetta Buonocuore, Amalia Centofanti e Nicoletta D’Angelo, la segretaria generale Rossana Carrubba e la dirigente del dipartimento Affari generali Antonella Cutroneo. Prima del sorteggio pubblico, Mattei ha spiegato che la Regione siciliana ha “valutato favorevolmente la possibilità di anticipare già dal pomeriggio di sabato 23 maggio la consegna del materiale elettorale presso i seggi, così da ottimizzare l’organizzazione delle attività preliminari”. E ha poi assicurato che è stato predisposto ogni necessario adempimento affinché le operazioni di voto si svolgano in modo ordinato, agevole ed efficiente, assicurando la piena funzionalità dell’intera macchina organizzativa, confidando nel senso di imparzialità e nella collaborazione di tutti i candidati.

Elezioni Messina 2026: 1.283 gli scrutatori

Le operazioni sono state eseguite tramite il software gestionale Sicraweb Evo, con il supporto tecnico dell’ing. Francesco Trimboli, rappresentante della ditta Maggioli, incaricato dell’avvio delle procedure informatiche di estrazione. In totale, nel territorio comunale risultano istituiti 253 seggi elettorali ordinari e 9 seggi speciali, per un fabbisogno complessivo di 1.283 scrutatori, suddivisi nelle sette Circoscrizioni secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale con 5 scrutatori per ogni sezione e 2 scrutatori per ciascun seggio speciale dove previsto.

Scrutatori e sezioni divisi per circoscrizioni

I Circoscrizione: n. 28 sezioni – Scrutatori n. 140

II Circoscrizione: n. 31 sezioni – Scrutatori n. 155 – n. 3 Seggi speciali – n. 6 Scrutatori seggi speciali per un totale di 161 scrutatori

III Circoscrizione: n. 61 sezioni – Scrutatori n. 305 – n. 2 Seggi speciali – n. 4 Scrutatori seggi speciali per un totale di 309 scrutatori

IV Circoscrizione: n. 51 sezioni – Scrutatori n. 255 – n. 1 Seggi speciali – n. 2 Scrutatori seggi speciali per un totale di 257 scrutatori

V Circoscrizione: n. 48 sezioni – Scrutatori n. 240 – n.1 Seggi speciali – n. 2 Scrutatori seggi speciali per un totale di 242 scrutatori

VI Circoscrizione: n. 21 sezioni – Scrutatori n. 105 – n. 2 Seggi speciali – n. 4 Scrutatori seggi speciali per un totale di 109 scrutatori

VII Circoscrizione: n. 13 sezioni – Scrutatori n. 65.

L’elenco degli scrutatori estratti è consultabile al link https://comune.messina.it/it/news/elezioni-amministrative-2026-effettuato-il-sorteggio-pubblico-degli-scrutatori-per-i-seggi-del-comune-di-messina?type=2