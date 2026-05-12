 L'Unime festeggia i suoi campioni e i risultati in vasca corta

L’Unime festeggia i suoi campioni e i risultati in vasca corta

Simone Milioti

L’Unime festeggia i suoi campioni e i risultati in vasca corta

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martedì 12 Maggio 2026 - 15:30

Una cerimonia alla presenza del presidente De Francesco e del dirigente Naccari con lo staff e la squadra

MESSINA – ​Le aule del Palazzo a Vetri della Cittadella Universitaria si sono trasformate nel palcoscenico ideale per celebrare i successi realizzati dal team nuoto della Ssd UniMe in questa prima, straordinaria parte di stagione. In un’atmosfera di festa e condivisione, atleti, tecnici e genitori sono stati accolti dal Presidente De Francesco e dal Direttore del settore, Sergio Naccari, orgogliosi dei traguardi raggiunti dall’intero gruppo nuoto, che ha ottenuto risultati storici, frutto di una programmazione meticolosa. Un percorso che parte dalla base, con l’eccellente lavoro svolto nella scuola nuoto, per poi snodarsi attraverso le categorie Esordienti fino a raggiungere l’apice con i successi delle categorie Assolute.

La Coppa Cadetti e i risultati ai campionati italiani

​Al centro della scena la Coppa di Società Campione Regionale per la Categoria Cadetti conquistata  dai grigio-azzurri. A consegnare il trofeo nelle mani del Presidente sono stati due veterani d’eccezione, Giorgia Iaria e Antonio Bavastrelli, simboli di dedizione e appartenenza. ​Un tributo speciale è stato riservato poi ai 9 atleti che hanno dato lustro alla società in ambito nazionale: ​Emma Arcudi, Sabrina Ferrara, Silvia Raffa, Carol Costarella, Anita Delia, Aryel Angemi ​Cristian Molonia, Alessandro Galletta, Domenico Pennestrì. ​Questi ragazzi si sono distinti collezionando medaglie ai Criteria Nazionali, centrando finali ai Campionati Nazionali Assoluti e siglando nuovi Record Regionali (sia individuali che in staffetta). Prestazioni di altissimo livello che hanno proiettato i colori dell’Unime stabilmente nella top ten delle classifiche nazionali.

De Francesco, presidente Unime: “La strada è quella giusta”

​”È stato un piacere rivivere insieme questi momenti – cosi il Presidenete De Francesco – Siamo consapevoli che la strada intrapresa sia quella giusta: la nostra volontà è continuare a crescere per fare sempre meglio. Siamo orgogliosi del percorso intrapreso e dei risultati ottenuti e, per questo, non possiamo che complimentarci con i nostri atleti e con tutto lo Staff tecnico per la passione e la determinazione dimostrate”.

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