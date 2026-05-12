No ponte, tre giorni di studio e mobilitazione a Messina IL PROGRAMMA

Dal 14 al 16 maggio confronti con mondo accademico e attivismo. E con studiosi provenienti da tutta Europa

MESSINA – Tre giorni nel segno del no al ponte sullo Stretto. Dal 14 al 16 maggio si terrà a Messina una tre giorni di studio e mobilitazione dedicata all’incontro tra mondo accademico e attivismo,” incentrata sul ponte sullo Stretto e sulle mobilitazioni contro la sua realizzazione, osservato attraverso la lente dell’analisi dei movimenti sociali e delle resistenze territoriali”. L’iniziativa nasce dalla Società Italiana di Scienza Politica (Sisp), in particolare nell’ambito delle attività dello Standing Group “Movimenti sociali e partecipazione politica”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche (Scipog) dell’Università di Messina. L’evento vedrà la partecipazione di studiose e studiosi provenienti da tutta Europa.

Accanto al convegno accademico internazionale, che si svolgerà in lingua inglese nel pomeriggio del 14 e per l’intera giornata del 15 maggio presso i locali del Dipartimento Scipog (aperto comunque alla città e il cui programma completo è disponibile sul sito della Società Italiana di Scienza Politica), sono previsti momenti di confronto in lingua italiana. Momenti pensati proprio in un’ottica relazionale rivolta alla città e coordinati dall’Assemblea No ponte insieme allo Standing Group “Movimenti sociali e partecipazione politica”.

“La lotta contro il ponte tra giustizia sociale e ambientale”

Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, alle ore 16:15, presso l’aula Buccisano del Dipartimento Scipog (Piazza XX Settembre 4), si terrà la tavola rotonda dal titolo “La lotta contro il ponte: giustizia sociale, ambientale e prospettive intersezionali”. L’incontro, coordinato da Federico Alagna della Scuola Normale Superiore, vedrà il confronto tra diverse voci del mondo dei movimenti e della ricerca: interverranno Elena Grimaldi dell’Assemblea No Ponte di Messina, Federico Giordanelli de La Base di Cosenza, Giulio Sturniolo del Collettivo Pantera di Messina, Francesca Frisone del Collettivo Morgan3 e Gianni Piazza dello Standing Group Movimenti sociali e Partecipazione Politica della Sisp.

Sempre giovedì 14 maggio, in serata, alle ore 21:30, ci sarà invece un momento culturale aperto alla città: il Caffè Letterario Voltapagina, in Strada San Giacomo 13, ospiterà lo spettacolo teatrale “Scecco, cavallo e re”, da un’idea di Monia Alfieri, con Simone Di Blasi, Gerri Cucinotta, Elvira Ghirlanda, Gabriella Cacia, Massimo Cammarata, Sergio Runci, Alice Camardella, Monia Alfieri.

La giornata di sabato 16 maggio sarà invece dedicata a un approfondimento sul ponte sullo Stretto inteso come dispositivo politico, con momenti di confronto tra studiose/i, cittadinanza e attiviste/i. Gli incontri si svolgeranno al mattino presso il Parco Horcynus Orca e nel pomeriggio alla libreria Colapesce. Interverranno, tra gli altri, tre studiose/i di primo piano sui temi delle dinamiche estrattive e degli impatti socio-economici delle grandi opere: Paola Imperatore dell’Università di Pisa, Gloria Pessina del Politecnico di Milano e Alessandro Volpi dell’Università di Pisa.

Il programma di questa giornata prevede inoltre tavoli di discussione, una camminata No Ponte e una plenaria di restituzione.

Il programma della tre giorni no ponte

Assemblea NO ponte, Messina

Sabato 16 maggio – “Il Ponte sullo Stretto come dispositivo politico”

MATTINA – Fondazione Horcynus Orca, Sala Vincenzo Consolo, Viale Senatore Francesco Arena, Torre Faro



10.00 – 11.00 RELAZIONI INTRODUTTIVE

Introduce: Gino Sturniolo (Assemblea No Ponte)

Intervengono: Paola Imperatore (Università di Pisa); Gloria Pessina (Politecnico di Milano); Alessandro Volpi (Università di Pisa)

11.30 – 13.00 TAVOLI TEMATICI

“Le ricadute socio-ambientali del ponte” “Pratiche di lotta e resistenza”

POMERIGGIO

14.30 – 16.30 CAMMINATA NO PONTE

Nei quartieri di Torre Faro e Ganzirri, dove dovrebbe essere realizzato il cantiere principale del ponte

17.00 – 19.00 ASSEMBLEA PLENARIA

Libreria Colapesce, via Mario Giurba 8

Per info e contatti:

Assemblea NO ponte

noponte.messina@gmail.com

346 242 3112

333 920 7437

Nella foto l’assemblea a Torre Faro nel marzo 2023.

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