Elezioni Milazzo, le liste a sostegno di Pippo Midili

Tutti i nomi dei candidati delle 7 liste a sostegno del sindaco uscente Pippo Midili
Sono sette le liste a sostegno del sindaco uscente di Milazzo Pippo Midili, pronto a correre per il secondo mandato. Ecco tutti i nomi dei candidati e le rispettive liste.
Milazzo 2026
Russo Lydia Pizzurro Nunzio, Gitto Salvatore, Maria Grazia Toto, Alessandro La Spada, Rosario Torre, Anna Munafò, Ernesto Formica, Santina Calascione, Smedile Francesco, La Macchia Mirko, Denise Vicentino, Alessandro Valenti, Antonio Cutrona, Rizzo Francesco, Zappalà Giulia, Rossello Antonino, Bonarrigo Giuseppe, De Luca Lidia, Antonella Benenati, Sciotto Salvatore, Mancini Ilaria, De Natale Giovanni Battista, Lipari Franca.
Città futura
Bonanno Conti Mirko, Caragliano Maria Concetta, Catanzaro Antonino, Coluccia Paola Maria, Consoni Giuseppe, Crisa’ Pirera Viviana, Currò Alessandro, D’Accampo Concetto, De Gaetano Giuseppina Beatrice, Foti Maurizio, Grasso Elena, Grillo Rosario, Irato Lucia, Lombardo Rocco, Maio Francesca, Montalto Luana, Munafò Elisa, Oliva Rosa Anna, Russo Francesco detto Franco, Saraò Santi detto Santino, Scibilia Tiziana, Scolaro Stefana detta Stefania, Sottile Alisia, Torre Irene.
Fratelli d’Italia
Sebastiana Bambaci (detta Fabiana Cartesio), Ada Betto, Mirko Bucca, Giuseppina Catanzaro (detta Giusy), Valentina Cocuzza, Immacolata Natascia Fazzeri (detta Natascia), Giuseppe Foti (detto Peppe), Cristina Genovese, Calixta Hernandez (detta Alice), Giuseppe Impellizzeri (detto Peppe), Giuseppina Maisano, Franco Manuri, Roberto Mellina, Santi Messina (detto Santino), Gaetano Francesco Montecucco (detto Tanino), Marianna Morelli, Dario Nostro (detto Gabbo), Rosario Piraino, Erika Ristuccia, Carmelo Scilipoti, Mario Francesco Sindoni (detto Mario), Vittoria Annamaria Giorgia Troiso (detta Vittoria), Federica Vento, Francesca Villari
Fare Milazzo
Fabio Aragona, Antonino Orazio Branciforte, Manuela De Gaetano, Riccardo Giambò, Domenico Ingiustria, Tindaro Lambertini, Antonio Franco Nicosia, Marco Pino, Martina Principato, Luigi Rosselli, Sabrina Russo, Francesco Trimboli, Salvatore Barresi, Santa Costantino, Angelica Furnari, Salvatore Grasso, Martina Irrera, Antonino Napoli, Antonio Paolo Parlavecchio, Ester Polito, Rita Romagnoli, Giuseppe Ruggeri, Valentino Sesta, Francesca Valenti.
Forza Italia
Giorgia Capone, Deborah Agnoletti, Carmen Anastasi, Letizia Aricò, Massimo Bagli, Laura Briguglio, Rosaria Maria De Luca, Maria Antonella Formica, Giuseppe Giannetto, Grasso Salvatrice Gioconda, Maria Francesca Impalà, Carmen Isgrò, Nunziata Italiano, Antonino Luca, Anna Locantro, Noemi Lucchesi, Giulia Lucchesi, Angelo Maimone, Rosaria Maio, Alessandro Oliva, Silvio Pirri, Federica Saja, Santi Michele Saraò, Giuseppe Stagno.
CambiaMente
Chiara Alfino, Antonino Amato, Raffaella Armadillo, Costantino Salvatore, Valentina Cutropia, Maria Rosaria De Simone, Chiara Natale, Danilo Francesco Ficarra, Melania Giorgianni, Maria Magliarditi, Franco Mario Coppolino, Antonino Italiano, Piera Trimboli, Maruzzella De Simone, Francesca Mazzù. Antonino Maisano, Rosa Maria Malfa, Antony Martino, Stefano Milazzo, Pietro Picciolo, Gaetano Pitì, Angelo Russo, Antonino Ruvolo, Giusy Salmeri, Eleonora Sotera.
Prima Milazzo, Noi moderati
Sarah Arena, Marina Capone, Roberta Caruso, Dalila Cuppari, Maria Rosaria Cusumano, Stefano Di Flavia, Raimondi Fiumara, Luigi Impellizzeri detto Gino, Sergio Lupo, Anna Mannino, Alessandro Marchese, Caterina Merrina, Daniela Nunziata Milone, Sofia Petrella, Antonio Picciolo, Sebastiano Pino, Giuseppe Ragusi detto Pino, Giuseppe Pierpaolo Russo detto Peppe, Salvatore Saporita, Nicola Sottile, Fabrizio Spinelli, Roberta Sterrantino, Stefano Ullo, Sergio Vizzini.