 Elezioni regionali in Calabria. Seggi aperti domani, domenica 5 e lunedì 6, come si vota

Elezioni regionali in Calabria. Seggi aperti domani, domenica 5 e lunedì 6, come si vota

Dario Rondinella

Elezioni regionali in Calabria. Seggi aperti domani, domenica 5 e lunedì 6, come si vota

Tag:

sabato 04 Ottobre 2025 - 15:52

Il Consiglio regionale sarà formato da 30 consiglieri più il presidente. La distribuzione dei seggi avviene su base circoscrizionale

I calabresi saranno chiamati alle urne, domani, domenica 5 (dalle 7 alle 23) e lunedì 6 (dalle 7 alle 15) per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 30 consiglieri regionali. Gli aventi diritto al voto sono circa 1,9 milioni, compresi i residenti fuori regione o all’estero, che dovranno recarsi nel proprio Comune di residenza.

L’elettore potrà: votare solo per un candidato presidente; votare per un candidato presidente e una lista collegata; votare solo per una lista (il voto andrà anche al presidente sostenuto da quella lista).

Non è ammesso il voto disgiunto. Si possono esprimere fino a due preferenze per i consiglieri, ma devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda sarà annullata.

Lo scrutinio inizierà lunedì 6 ottobre alle 15. Sarà eletto presidente il candidato con più voti, senza ballottaggio.

Il Consiglio regionale sarà formato da 30 consiglieri più il presidente. La distribuzione dei seggi avviene su base circoscrizionale: Nord (Cosenza): 9 seggi – 674.543 abitanti, Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia): 8 seggi – 658.784 abitanti, Sud (Reggio Calabria): 7 seggi – 522.127 abitanti. 6 i seggi aggiuntivi attribuiti alla coalizione vincente, nei collegi con i resti più alti.

Soglie di sbarramento e premio di maggioranza

  • Coalizioni: minimo 8% dei voti.
  • Liste singole: minimo 4%.

Il sistema è proporzionale, con premio di maggioranza: se la coalizione vincente resta sotto il 40% dei voti, ottiene comunque almeno 16 seggi (55% del Consiglio); se supera il 40%, ne avrà almeno 18 (60%).

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Omaggio di Andrea Bocelli alla Madonna del Tindari e a Capri Leone VIDEO
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED