 Elodie a Messina e il cronista scambiato per un guardone

venerdì 28 Novembre 2025 - 11:30

Sulla vicenda interviene l'Ordine dei giornalisti di Sicilia: "Solidarietà al collega Caffo, oggetto di offese sui social perché scambiato per un fan invadente"

MESSINA – Il video è diventato virale. Durante il primo concerto a Messina, al “PalaRescifina”, Elodie ha fatto volare il telefono dalle mani di un giornalista, scambiato per un guardone. E che, in realtà, stava facendo solo il suo lavoro. Sull’argomento interviene ora l’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

“Scambiato per un fan invadente mentre effettuava riprese nell’area riservata alla stampa”

Ecco la nota: “Esprimiamo solidarietà nei confronti del collega Antonio Caffo, giornalista messinese, oggetto in queste ore di offese sui social a seguito di un episodio avvenuto durante il concerto di Elodie. Regolarmente accreditato come fotoreporter, Caffo è stato scambiato per un fan “invadente” mentre effettuava riprese nell’area sotto il palco riservata alla stampa. La circostanza che la cantante abbia interrotto la ripresa, allontanando il telefono con la mano è stata travisata e strumentalizzata, generando un’informazione distorta — rilanciata anche da alcune testate nazionali — e alimentando i consueti, pesanti attacchi social ai danni di un professionista che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro. L’Ordine sottolinea l’importanza del rispetto reciproco tra chi esercita il diritto di cronaca e gli artisti impegnati sul palco e invita, infine, i colleghi a verificare accuratamente le notizie e a rispettare i principi deontologici anche nella gestione dei contenuti diffusi attraverso i social network”.

Foto da Repubblica Palermo, fonte Tik Tok – X

  1. Franco Fabiano 28 Novembre 2025 12:33

    Tra una ripresa e l’altra, magari una sbirciatina l’avrà anche data 😂

    1. Marco Olivieri 28 Novembre 2025 12:36

      Gentilissimo,

      il punto è che era in un punto stampa ed era autorizzato a filmare.
      Cordiali saluti

  2. Franco Fabiano 28 Novembre 2025 12:51

    Direttore, la mia era una semplice e innocua battuta, capisco che lei è tutto d’un pezzo…sia più “sciolto”.

    1. Marco Olivieri 28 Novembre 2025 12:52

      L’avevo capito! Buona giornata

