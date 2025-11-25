 Elodie infiamma Messina: due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina VIDEO

Elodie infiamma Messina: due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina VIDEO

Silvia De Domenico

Elodie infiamma Messina: due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina VIDEO

martedì 25 Novembre 2025 - 07:00

Il ricordo di Ornella Vanoni, le drag queen e il duetto con un fan 17enne di Sciacca

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina. Elodie infiamma Messina nella prima data siciliana. Magnetica, erotica, galattica, audace. Proprio come i titoli dati agli atti dello spettacolo. Una vasca piena d’acqua nell’apertura, una gabbia nel terzo atto: dal corpo di ballo agli oggetti di scena, tutto il concerto ruota attorno all’erotismo.

Elodie

Il duetto con un giovanissimo fan di Sciacca

Il primo atto si chiude con un duetto a sorpresa con un giovanissimo fan di Sciacca. Il ragazzo si è presentato con un cartello con scritto: “Posso duettare con te sul palco La coda del diavolo?”. La cantante lo nota e lo fa salire davvero. Così un 17enne di Sciacca si improvvisa Rkomi e canta con Elodie.

La prima fila di giovanissimi di Sciacca e Palermo

Il ragazzo è arrivato a Messina da Sciacca, insieme ad un gruppo di amici tra i 17 e i 18 anni. Si sono presentati alle 9 del mattino ai cancelli del PalaRescifina per conquistare la prima fila. E almeno per uno di loro ne è valsa la pena. Accanto a loro un altro gruppetto di giovanissimi fan arrivati da Palermo. E delle amiche con t-shirt personalizzate con su scritto “magnetica”, “erotica”, “galattica”, “audace”.

Elodie
Elodie

Il ricordo di Ornella Vanoni

La prima data messinese nel giorno del funerale di Ornella Vanoni. Elodie la ricorda sul palco e si commuove. “Sono stati giorni complessi, è venuta a mancare una mia amica. Mi ha fatto capire quanto sia importante amarci. Lei mi ha voluto bene per quella che sono e le vorrò bene per tutta la vita”, dice dal palco di Messina prima di cantare “Vertigine”.

Mega e drag queen

Un video sullo sfondo, la voce di una drag queen. La sigla Maga di trumpiana memoria diventa Mega: “Make equality great again”. Ma Mega è anche l’insieme delle lettere iniziali dei 4 atti: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace. Sulle note di “Dimenticarsi alle 7” salgono sul palco sei gran queen. Elodie canta e balla con loro, poi riceve una bandiera arcobaleno da un fan in prima fila, la indossa e lascia la scena.

Elodie a Messina
Elodie a Messina
Elodie a Messina
Elodie a Messina
Elodie a Messina
Elodie a Messina
Elodie a Messina
Elodie a Messina
Elodie
Elodie
Elodie
Elodie
Elodie

Il secondo concerto stasera sempre al PalaRescifina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina. L’imposta di soggiorno diventa digitale, ecco il nuovo sito
Codice Rosso. Due casi in poche ore, fermati uomini che seguivano le ex compagne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED