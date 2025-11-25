Elodie infiamma Messina: due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina VIDEO

Il ricordo di Ornella Vanoni, le drag queen e il duetto con un fan 17enne di Sciacca

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina. Elodie infiamma Messina nella prima data siciliana. Magnetica, erotica, galattica, audace. Proprio come i titoli dati agli atti dello spettacolo. Una vasca piena d’acqua nell’apertura, una gabbia nel terzo atto: dal corpo di ballo agli oggetti di scena, tutto il concerto ruota attorno all’erotismo.

Il duetto con un giovanissimo fan di Sciacca

Il primo atto si chiude con un duetto a sorpresa con un giovanissimo fan di Sciacca. Il ragazzo si è presentato con un cartello con scritto: “Posso duettare con te sul palco La coda del diavolo?”. La cantante lo nota e lo fa salire davvero. Così un 17enne di Sciacca si improvvisa Rkomi e canta con Elodie.

La prima fila di giovanissimi di Sciacca e Palermo

Il ragazzo è arrivato a Messina da Sciacca, insieme ad un gruppo di amici tra i 17 e i 18 anni. Si sono presentati alle 9 del mattino ai cancelli del PalaRescifina per conquistare la prima fila. E almeno per uno di loro ne è valsa la pena. Accanto a loro un altro gruppetto di giovanissimi fan arrivati da Palermo. E delle amiche con t-shirt personalizzate con su scritto “magnetica”, “erotica”, “galattica”, “audace”.

Il ricordo di Ornella Vanoni

La prima data messinese nel giorno del funerale di Ornella Vanoni. Elodie la ricorda sul palco e si commuove. “Sono stati giorni complessi, è venuta a mancare una mia amica. Mi ha fatto capire quanto sia importante amarci. Lei mi ha voluto bene per quella che sono e le vorrò bene per tutta la vita”, dice dal palco di Messina prima di cantare “Vertigine”.

Mega e drag queen

Un video sullo sfondo, la voce di una drag queen. La sigla Maga di trumpiana memoria diventa Mega: “Make equality great again”. Ma Mega è anche l’insieme delle lettere iniziali dei 4 atti: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace. Sulle note di “Dimenticarsi alle 7” salgono sul palco sei gran queen. Elodie canta e balla con loro, poi riceve una bandiera arcobaleno da un fan in prima fila, la indossa e lascia la scena.

Il secondo concerto stasera sempre al PalaRescifina.